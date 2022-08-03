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В Подмосковье загорелся склад компании Ozon

Ведомости

В Истре произошел пожар на складе Ozon, сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

«Произошло возгорание в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники эвакуированы со склада. Предварительно никто не пострадал, информация уточняется», – говорится в сообщении.

В компании также добавили, что товары, хранящиеся в фулфилменте, в данный момент скрыты с витрины на маркетплейсе. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары, а покупатели – возврат средств за утраченные заказы, пообещали в Ozon.

На сайте подмосковного управления МЧС отмечается, что информация о возгорании поступила в 12:33, тушением занимаются три единицы техники и 11 человек.

Площадь возгорания изначально составляла около 20 тыс. кв.м, из здания эвакуировались 1 тыс. человек, уточняет ТАСС. По информации «РИА Новости», позже площадь пожара увеличилась до 35 тыс. «квадратов», экстренные службы рассматривают две основные версии произошедшего: поджог и неисправную проводку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных