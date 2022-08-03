В Подмосковье загорелся склад компании Ozon

В компании также добавили, что товары, хранящиеся в фулфилменте, в данный момент скрыты с витрины на маркетплейсе. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары, а покупатели – возврат средств за утраченные заказы, пообещали в Ozon.