В Подмосковье загорелся склад компании Ozon
В Истре произошел пожар на складе Ozon, сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.
«Произошло возгорание в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники эвакуированы со склада. Предварительно никто не пострадал, информация уточняется», – говорится в сообщении.
В компании также добавили, что товары, хранящиеся в фулфилменте, в данный момент скрыты с витрины на маркетплейсе. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары, а покупатели – возврат средств за утраченные заказы, пообещали в Ozon.
На сайте подмосковного управления МЧС отмечается, что информация о возгорании поступила в 12:33, тушением занимаются три единицы техники и 11 человек.
Площадь возгорания изначально составляла около 20 тыс. кв.м, из здания эвакуировались 1 тыс. человек, уточняет ТАСС. По информации «РИА Новости», позже площадь пожара увеличилась до 35 тыс. «квадратов», экстренные службы рассматривают две основные версии произошедшего: поджог и неисправную проводку.
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