Верховный суд рассмотрит иск о запрете трех украинских националистических организаций
Генпрокуратура подала заявление в Верховный суд (ВС) о признании экстремистскими трех объединений – «СИЧ-С14», «Добровольческое движение Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России) и «Черный комитет», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Заседание по запрету этих организаций на территории РФ пройдет 8 сентября в закрытом режиме.
«СИЧ-С14» – украинская националистическая группировка, которая была основана в 2009 г. как молодежное крыло политической партии «Свобода». «Черный комитет» также основан в 2009 г., участвовал в майдане 2014 г. совместно с «Правым сектором», который признан экстремистским и запрещен в России.
2 августа ВС признал украинский батальон «Азов», символика которого была ранее признана экстремистской, террористической организацией и окончательно запретил его деятельность в РФ.
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