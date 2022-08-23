Минобороны сообщило о выходе союзных сил к границе Николаевской области
Войска России, Донецкой и Луганской народных республик вышли к административной границе Николаевской области Украины, сообщило российское Минобороны в своем Telegram-канале.
«В результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области», – говорится в сообщении.
На данный момент союзные силы контролируют территорию Николаевской области площадью 12 кв. км, также на этом направлении был освобожден поселок Комсомольское, продвижение в глубину обороны составило 3 км, добавили в оборонном ведомстве.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
Херсонская область, граничащая с Николаевской, находится под полным контролем российских войск с середины марта. Местные власти не раз говорили, что область намерена войти в состав РФ. В августе заместитель главы пророссийской ВГА Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что освобожденные территории Николаевской области планируется присоединить к Херсонской.
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