Минобороны сообщило о выходе союзных сил к границе Николаевской области

Херсонская область, граничащая с Николаевской, находится под полным контролем российских войск с середины марта. Местные власти не раз говорили, что область намерена войти в состав РФ. В августе заместитель главы пророссийской ВГА Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что освобожденные территории Николаевской области планируется присоединить к Херсонской.