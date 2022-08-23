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Минобороны сообщило о выходе союзных сил к границе Николаевской области

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Войска России, Донецкой и Луганской народных республик вышли к административной границе Николаевской области Украины, сообщило российское Минобороны в своем Telegram-канале.

«В результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области», – говорится в сообщении.

На данный момент союзные силы контролируют территорию Николаевской области площадью 12 кв. км, также на этом направлении был освобожден поселок Комсомольское, продвижение в глубину обороны составило 3 км, добавили в оборонном ведомстве.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

Херсонская область, граничащая с Николаевской, находится под полным контролем российских войск с середины марта. Местные власти не раз говорили, что область намерена войти в состав РФ. В августе заместитель главы пророссийской ВГА Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что освобожденные территории Николаевской области планируется присоединить к Херсонской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных