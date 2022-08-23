В Белгородской области произошло самовозгорание боеприпасов
В Белгородской области на складе, где на прошлой неделе случился пожар, сегодня произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не были обезврежены саперами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы. Пострадавших нет, но, чтобы обеспечить безопасность жителей, главой Валуйского округа был организован подвоз и размещение жителей в санатории «Красная Поляна». Часть сельчан уехала самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты. Ситуацию держу на личном контроле, на месте работают оперативные службы», — сказано в сообщении.
На прошлой неделе Гладков сообщил о том, что в районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. Очевидцы выкладывали фото и видео взрывов. По последним данным, никто не пострадал. Жителей близлежащих сел эвакуировали на безопасное расстояние. Причина пожара устанавливается, сейчас возгорание локализовано, серьезных разрушений не было.
Накануне власти Белгородской области приняли решение продлить действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 7 сентября. Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля некоторые регионы ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлили 8 августа.
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