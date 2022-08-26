«Энергоатом» заявил, что ЗАЭС остается отключенной от сетей Украины
Запорожская атомная электростанция остается отключенной от сети Украины, сообщил «Энергоатом» в своем Telegram. В данный момент ведутся работы по подключению двух энергоблоков станции к сети Украины.
«По состоянию на 9.00 26 августа 2022 г. все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети. Собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины», – говорится в сообщении.
Компания уточнила, что линия выдачи мощности Запорожской АЭС в энергосистему Украины возобновлена, осталось только подключить энергоблоки. «Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет», – добавили в «Энергоатоме».
Накануне «Энергоатом» сообщил о первом в истории отключении от энергосети Запорожской АЭС. Причиной стали пожары на золоотвалах на территории Запорожской ТЭС, которая находится рядом с АЭС.
В ходе спецоперации российская армия взяла под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция — ЗАЭС. Сейчас ВСУ регулярно ведут обстрелы Энергодара, окрестных сел и прилегающей к городу территории ЗАЭС.
В связи с этим Совет Госдумы РФ призвал ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потребовать от Киева немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Предполагается, что миссия МАГАТЭ может приехать на ЗАЭС до 5 сентября, в ее составе будут представители органов безопасности и должностные лица, отвечающие за учет ядерных материалов на объекте, что позволит провести экспертизу обстрела станции.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 26 августа заявил, что присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС может стать постоянным. Он также отметил сложность миссии МАГАТЭ. По его словам, прибытие экспертов на станцию через зону боевых действий осуществить не так просто. Гросси добавил, что необходимо выбрать безопасный маршрут и получить поддержку ООН, которая поможет добраться экспертам до ЗАЭС.
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