В России за сутки выявлено 46 452 случая заболевания коронавирусом

Также за последние 24 часа было госпитализировано 3912 человек, еще 33 709 пациентов выздоровели от COVID-19. Скончался 81 человек. За весь период пандемии в России зарегистрировали 19 311 973 случая коронавируса. 18 435 096 человек вылечились от болезни, а 383 910 – умерли.