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В России за сутки выявлено 46 452 случая заболевания коронавирусом

Ведомости

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 46 452 случая заражения COVID-19, сообщает оперштаб. Число заболевших стало максимальным с 12 марта, когда сообщалось о 48 154 заболевших.

Также за последние 24 часа было госпитализировано 3912 человек, еще 33 709 пациентов выздоровели от COVID-19. Скончался 81 человек. За весь период пандемии в России зарегистрировали 19 311 973 случая коронавируса. 18 435 096 человек вылечились от болезни, а 383 910 – умерли. 

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве. За сутки в российской столице зарегистрировали 7602 случая заболевания COVID-19 против 8874 накануне. При этом 8292 пациента выздоровели. По сравнению со вчерашним днем уменьшилось количество госпитализаций: 397 пациентов были госпитализированы против 409 днем ранее. При этом число летальных исходов увеличилось: за прошедшие сутки умер 31 москвич, накануне – 25.

За Москвой по количеству заболевших коронавирусом следуют Санкт-Петербург – 4435, Московская область – 2879, Краснодарский край – 1969, Ленинградская область – 1355, Ростовская область – 1293.

Днем ранее в России зафиксировали 43 919 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 21 887 пациентов, 3936 заболевшим понадобилась госпитализация. Умер 71 человек. 

Роспотребнадзор полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек. 

Обязательный масочный режим в общественных местах вновь установили в Бурятии, Туве. Еще в нескольких субъектах, в том числе в Нижегородской и Новосибирской областях, он носит рекомендательный характер. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных