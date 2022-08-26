В России за сутки выявлено 46 452 случая заболевания коронавирусом
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 46 452 случая заражения COVID-19, сообщает оперштаб. Число заболевших стало максимальным с 12 марта, когда сообщалось о 48 154 заболевших.
Также за последние 24 часа было госпитализировано 3912 человек, еще 33 709 пациентов выздоровели от COVID-19. Скончался 81 человек. За весь период пандемии в России зарегистрировали 19 311 973 случая коронавируса. 18 435 096 человек вылечились от болезни, а 383 910 – умерли.
Наибольшее число заболевших выявлено в Москве. За сутки в российской столице зарегистрировали 7602 случая заболевания COVID-19 против 8874 накануне. При этом 8292 пациента выздоровели. По сравнению со вчерашним днем уменьшилось количество госпитализаций: 397 пациентов были госпитализированы против 409 днем ранее. При этом число летальных исходов увеличилось: за прошедшие сутки умер 31 москвич, накануне – 25.
За Москвой по количеству заболевших коронавирусом следуют Санкт-Петербург – 4435, Московская область – 2879, Краснодарский край – 1969, Ленинградская область – 1355, Ростовская область – 1293.
Днем ранее в России зафиксировали 43 919 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 21 887 пациентов, 3936 заболевшим понадобилась госпитализация. Умер 71 человек.
Роспотребнадзор полностью отменил антиковидные ограничения 1 июля в связи со снижением показателя заболеваемости. Однако 16 августа ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 000 человек.
Обязательный масочный режим в общественных местах вновь установили в Бурятии, Туве. Еще в нескольких субъектах, в том числе в Нижегородской и Новосибирской областях, он носит рекомендательный характер.
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