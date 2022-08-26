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В Хабаровском крае и Якутии сняли режим ЧС федерального характера

Ведомости

В Якутии и Хабаровском крае снят режим чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера, об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Якутии Айсен Николаев. Режим ЧС действовал с 19 июля. 

«Решение было принято в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС России Александра Куренкова», – сказано в сообщении.

Николаев также напомнил, что в этом году режим ЧС в лесах был введен впервые в упрощенном порядке. Ряд принятых мер, в том числе дополнительное финансирование, позволили уменьшить площадь лесных пожаров в 13 раз. В частности, на территории двух районов действует всего 2 лесных пожара, в то время как 2021 г. их было 46, их общая площадь тогда занимала 451 494 га, а в этом – всего 79 937 га. Результаты, которых удалось добиться в этом году, лучшие с 2017 г., добавил глава Якутии. По информации главы МЧС, все очаги в Хабаровском крае были ликвидированы еще к 16 августа.

Режим ЧС регионального характера отменили в Якутии 12 августа. К тому моменту, по словам Николаева, в республике действовало 23 пожара на площади 182 053 га, хотя годом ранее был зарегистрирован 171 лесной пожар на общей площади 3 948 540,7 га.

По данным «Авиалесоохраны» на 26 августа, на территории России действовало 117 лесных пожаров, огонь прошел 122 507 га. Кроме того, было локализовано 35 пожаров на площади 63 665 га.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных