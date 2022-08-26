В Хабаровском крае и Якутии сняли режим ЧС федерального характера

Николаев также напомнил, что в этом году режим ЧС в лесах был введен впервые в упрощенном порядке. Ряд принятых мер, в том числе дополнительное финансирование, позволили уменьшить площадь лесных пожаров в 13 раз. В частности, на территории двух районов действует всего 2 лесных пожара, в то время как 2021 г. их было 46, их общая площадь тогда занимала 451 494 га, а в этом – всего 79 937 га. Результаты, которых удалось добиться в этом году, лучшие с 2017 г., добавил глава Якутии. По информации главы МЧС, все очаги в Хабаровском крае были ликвидированы еще к 16 августа.