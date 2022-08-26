В Хабаровском крае и Якутии сняли режим ЧС федерального характера
В Якутии и Хабаровском крае снят режим чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера, об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Якутии Айсен Николаев. Режим ЧС действовал с 19 июля.
«Решение было принято в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС России Александра Куренкова», – сказано в сообщении.
Николаев также напомнил, что в этом году режим ЧС в лесах был введен впервые в упрощенном порядке. Ряд принятых мер, в том числе дополнительное финансирование, позволили уменьшить площадь лесных пожаров в 13 раз. В частности, на территории двух районов действует всего 2 лесных пожара, в то время как 2021 г. их было 46, их общая площадь тогда занимала 451 494 га, а в этом – всего 79 937 га. Результаты, которых удалось добиться в этом году, лучшие с 2017 г., добавил глава Якутии. По информации главы МЧС, все очаги в Хабаровском крае были ликвидированы еще к 16 августа.
Режим ЧС регионального характера отменили в Якутии 12 августа. К тому моменту, по словам Николаева, в республике действовало 23 пожара на площади 182 053 га, хотя годом ранее был зарегистрирован 171 лесной пожар на общей площади 3 948 540,7 га.
По данным «Авиалесоохраны» на 26 августа, на территории России действовало 117 лесных пожаров, огонь прошел 122 507 га. Кроме того, было локализовано 35 пожаров на площади 63 665 га.
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