На окраине Ростова-на-Дону потушили лесной пожар

Всего в тушении участвовало 96 человек из личного состава МЧС Ростовской области, а также 33 единицы техники, в том числе вертолет Ми 8. К 3:45 утра 26 августа пожар удалось локализовать, на 10:54 было ликвидировано открытое горение, следует из данных управления МЧС по Ростовской области.