На окраине Ростова-на-Дону потушили лесной пожар
Природный пожар площадью 6000 кв. м недалеко от Ростова-на-Дону удалось полностью потушить, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.
«По состоянию на 12:00 25 августа пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», — сказал руководитель тушения пожара Сергей Корольский.
Днем 25 августа в Ростове-на-Дону сообщили о возникновении крупного ландшафтного пожара. Из-за высокой температуры, неблагоприятных погодных условий и порывистого ветра появилась угроза городу. Впоследствии также загорелся камыш.
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что «площадь ландшафтного пожара на Чемордачке увеличилась до 6000 кв. м, а ширина огненного фронта составила 2 км».
Всего в тушении участвовало 96 человек из личного состава МЧС Ростовской области, а также 33 единицы техники, в том числе вертолет Ми 8. К 3:45 утра 26 августа пожар удалось локализовать, на 10:54 было ликвидировано открытое горение, следует из данных управления МЧС по Ростовской области.
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