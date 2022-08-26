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На окраине Ростова-на-Дону потушили лесной пожар

Ведомости

Природный пожар площадью 6000 кв. м недалеко от Ростова-на-Дону удалось полностью потушить, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

«По состоянию на 12:00 25 августа пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», — сказал руководитель тушения пожара Сергей Корольский.

Днем 25 августа в Ростове-на-Дону сообщили о возникновении крупного ландшафтного пожара. Из-за высокой температуры, неблагоприятных погодных условий и порывистого ветра появилась угроза городу. Впоследствии также загорелся камыш.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что «площадь ландшафтного пожара на Чемордачке увеличилась до 6000 кв. м, а ширина огненного фронта составила 2 км».

Всего в тушении участвовало 96 человек из личного состава МЧС Ростовской области, а также 33 единицы техники, в том числе вертолет Ми 8. К 3:45 утра 26 августа пожар удалось локализовать, на 10:54 было ликвидировано открытое горение, следует из данных управления МЧС по Ростовской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных