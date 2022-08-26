Шесть населенных пунктов оказались под угрозой из-за лесных пожаров под Рязанью

17 августа смог от пожаров добрался до Москвы и Московской области. На следующий день, 18 августа, в регион прибыл глава Рослесхоза Иван Советников по поручению главы Министерства природных ресурсов Александра Козлова, кроме того, приехал министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков для координации работ по тушению пожаров. 21 августа жителей поселка Деулино и деревни Ольгино пришлось эвакуировать. 22 августа было решено ввести режим ЧС в Рязанской области, а также увеличить группировку, работающую над тушением пожара, до почти 9000 человек.