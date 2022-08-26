Шесть населенных пунктов оказались под угрозой из-за лесных пожаров под Рязанью
Еще шесть населенных пунктов в Рязанской области оказались в зоне угрозы из-за лесных пожаров, сообщил ТАСС со ссылкой на первого замначальника Главного управления пожарной охраны МЧС России Олега Гребенюка.
«У нас за прошедшие двое суток добавилось шесть населенных пунктов, которые вошли в угрожаемую зону. Все населенные пункты в безопасности», – сказал он.
Ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что прошедшей ночью специалисты по борьбе с огнем остановили пожар на протяжении 11 км активной кромки – сделано это было методом встречного пала. «Ближайший план работы – отжечь оставшиеся 11 км северо-восточной кромки. Группировка сил распределена по секторам, весь периметр пожара под контролем. Внутри пройденной огнем территории проводится дотушивание», – написал он в своем Telegram-канале.
Первое сообщение на сайте правительства Рязанской области о ситуации с лесными пожарами появилось 12 августа: Малков вместе с МЧС участвовал в авиапатрулировании территорий Рязанского, Спасского, Шиловского и Пителинского районов. О действующих очагах в регионе не сообщалось, позже Рослесхоз обвинил органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий в том, что те «упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы».
17 августа смог от пожаров добрался до Москвы и Московской области. На следующий день, 18 августа, в регион прибыл глава Рослесхоза Иван Советников по поручению главы Министерства природных ресурсов Александра Козлова, кроме того, приехал министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков для координации работ по тушению пожаров. 21 августа жителей поселка Деулино и деревни Ольгино пришлось эвакуировать. 22 августа было решено ввести режим ЧС в Рязанской области, а также увеличить группировку, работающую над тушением пожара, до почти 9000 человек.
Также в регион были отправлены мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства Дмитрий Григоренко, возглавляющий правкомиссию по ликвидации пожаров в Центральной России, и глава МЧС Александр Куренков. Собянин 25 августа заявил, что локализация пожара займет порядка 1-2 дней, а на тушение может понадобиться около недели.
По данным «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 26 августа, в Рязанской области действует два пожара на площади, пройденной огнем 14 000 га.