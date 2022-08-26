Газета
Общество

Глава РПЛ заявил о резком снижении посещаемости матчей после введения Fan ID

Ведомости

Посещаемость матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) после введения карт болельщиков (Fan ID) резко снизилась, заявил в интервью порталу «Чемпионат» глава РПЛ Александр Алаев. 

«Посещаемость пугающая. Тем более летом, когда закрываются кинотеатры и такой зрелищный футбол с кучей голов. Люди не идут на стадион – вот главная проблема. Задача лиги и лично моя – вернуть болельщиков», — отметил Алаев.

По его словам, РПЛ принимала участие в длительных обсуждениях по поводу введения карт болельщиков, однако не все предложения были приняты. «Коллеги, отвечающие за принятие законов, выбрали другой механизм», — добавил он. 

6 августа в Минцифры сообщили, что Fan ID на данный момент оформили 145 000 человек. В пресс-службе министерства уточнили, что с использованием карты болельщика на данный момент оформлено 87 000 билетов, абонементов и аккредитаций на матчи РПЛ сезона 2022/23.

Паспорта болельщиков (Fan ID) использовались в России во время Кубка конфедераций 2017 г., чемпионата мира 2018 г. и Евро-2020. Обладатели Fan ID получали право бесплатного проезда между городами, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах. Иностранные болельщики могли въехать в Россию по Fan ID, не оформляя визу.

Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID в середине декабря, а в конце декабря его подписал президент Владимир Путин. Он вступил в силу с 1 июня 2022 г.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных