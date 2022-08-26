Глава РПЛ заявил о резком снижении посещаемости матчей после введения Fan ID

Паспорта болельщиков (Fan ID) использовались в России во время Кубка конфедераций 2017 г., чемпионата мира 2018 г. и Евро-2020. Обладатели Fan ID получали право бесплатного проезда между городами, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах. Иностранные болельщики могли въехать в Россию по Fan ID, не оформляя визу.