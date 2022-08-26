Глава РПЛ заявил о резком снижении посещаемости матчей после введения Fan ID
Посещаемость матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) после введения карт болельщиков (Fan ID) резко снизилась, заявил в интервью порталу «Чемпионат» глава РПЛ Александр Алаев.
«Посещаемость пугающая. Тем более летом, когда закрываются кинотеатры и такой зрелищный футбол с кучей голов. Люди не идут на стадион – вот главная проблема. Задача лиги и лично моя – вернуть болельщиков», — отметил Алаев.
По его словам, РПЛ принимала участие в длительных обсуждениях по поводу введения карт болельщиков, однако не все предложения были приняты. «Коллеги, отвечающие за принятие законов, выбрали другой механизм», — добавил он.
6 августа в Минцифры сообщили, что Fan ID на данный момент оформили 145 000 человек. В пресс-службе министерства уточнили, что с использованием карты болельщика на данный момент оформлено 87 000 билетов, абонементов и аккредитаций на матчи РПЛ сезона 2022/23.
Паспорта болельщиков (Fan ID) использовались в России во время Кубка конфедераций 2017 г., чемпионата мира 2018 г. и Евро-2020. Обладатели Fan ID получали право бесплатного проезда между городами, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах. Иностранные болельщики могли въехать в Россию по Fan ID, не оформляя визу.
Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID в середине декабря, а в конце декабря его подписал президент Владимир Путин. Он вступил в силу с 1 июня 2022 г.
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