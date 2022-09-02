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Общество

В двух городах Оренбургской области ввели режим ЧС из-за природного пожара

Ведомости

Власти Кувандыка и Медногорска Оренбургской области приняли решение ввести режим ЧС в городах. Заявление об этом опубликовано в Telegram-канале департамента пожарной безопасности Оренбургской области.

«Постановлением администрации Кувандыкского ГО на территории муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области вводится режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — говорится в сообщении. 

Зона ЧС охватывает районы населенных пунктов Ялнаир, Подгорное и Сара. В ведомстве также сообщили о введении режима ЧС в Медногорске. «Зона ЧС определена в 1 км от расположения с. Кидрясово», — сказано в сообщении. Уточняется, что причиной стало горение сухой травы. 

Ранее режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Рязанской области. Накануне в пресс-службе правительства России сообщили, что природный пожар в Рязанской области локализован.

31 августа до особого распоряжения режим ЧС был введен в Чувашии. Причиной стала атмосферная засуха. 30 дней подряд в регионе не было осадков более 5 мм в сутки, при этом температура воздуха сохранялась выше 25 градусов. По данным метеонаблюдений, в августе выпало всего 3 мм осадков (5% от месячной нормы). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных