В двух городах Оренбургской области ввели режим ЧС из-за природного пожара

31 августа до особого распоряжения режим ЧС был введен в Чувашии. Причиной стала атмосферная засуха. 30 дней подряд в регионе не было осадков более 5 мм в сутки, при этом температура воздуха сохранялась выше 25 градусов. По данным метеонаблюдений, в августе выпало всего 3 мм осадков (5% от месячной нормы).