В двух городах Оренбургской области ввели режим ЧС из-за природного пожара
Власти Кувандыка и Медногорска Оренбургской области приняли решение ввести режим ЧС в городах. Заявление об этом опубликовано в Telegram-канале департамента пожарной безопасности Оренбургской области.
«Постановлением администрации Кувандыкского ГО на территории муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области вводится режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — говорится в сообщении.
Зона ЧС охватывает районы населенных пунктов Ялнаир, Подгорное и Сара. В ведомстве также сообщили о введении режима ЧС в Медногорске. «Зона ЧС определена в 1 км от расположения с. Кидрясово», — сказано в сообщении. Уточняется, что причиной стало горение сухой травы.
Ранее режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Рязанской области. Накануне в пресс-службе правительства России сообщили, что природный пожар в Рязанской области локализован.
31 августа до особого распоряжения режим ЧС был введен в Чувашии. Причиной стала атмосферная засуха. 30 дней подряд в регионе не было осадков более 5 мм в сутки, при этом температура воздуха сохранялась выше 25 градусов. По данным метеонаблюдений, в августе выпало всего 3 мм осадков (5% от месячной нормы).
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