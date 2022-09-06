Информация о гибели коменданта Бердянска не подтвердилась
Гибель коменданта Бердянска Артема Бардина в результате полученных ран после покушения не подтвердилась, сообщил представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Ранее о заявил, что Бардин скончался в больнице.
«Информация о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина не подтверждается. Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь», — написал Рогов.
Автомобиль Бардина подорвали сегодня днем, он в тяжелом состоянии был госпитализирован. Местные власти назвали произошедшее терактом, за которым стоят «террористы Зеленского».
Ранее сегодня Рогов сообщил об артобстреле вооруженными силами Украины подконтрольного России города Энергодар. В результате была повреждена линия электропередачи, город был обесточен, сейчас водоснабжение и электроснабжение восстановлены. Также в результате случившегося произошла утечка мазута в водопровод, предназначенный для охлаждения Запорожской АЭС. Однако к настоящему моменту утечка купирована, последствий для станции не было.
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