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Общество

Информация о гибели коменданта Бердянска не подтвердилась

Ведомости

Гибель коменданта Бердянска Артема Бардина в результате полученных ран после покушения не подтвердилась, сообщил представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Ранее о заявил, что Бардин скончался в больнице.

«Информация о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина не подтверждается. Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь», — написал Рогов.

Автомобиль Бардина подорвали сегодня днем, он в тяжелом состоянии был госпитализирован. Местные власти назвали произошедшее терактом, за которым стоят «террористы Зеленского».

Ранее сегодня Рогов сообщил об артобстреле вооруженными силами Украины подконтрольного России города Энергодар. В результате была повреждена линия электропередачи, город был обесточен, сейчас водоснабжение и электроснабжение восстановлены. Также в результате случившегося произошла утечка мазута в водопровод, предназначенный для охлаждения Запорожской АЭС. Однако к настоящему моменту утечка купирована, последствий для станции не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных