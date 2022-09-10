Каждый третий россиянин предпочитает лечиться дома

Результаты исследования показали, что 53% участников опроса, когда им последний раз понадобилась медицинская помощь, обратились за ней в бесплатную поликлинику. 29% опрошенных решили лечиться дома — 3% доверились информации на форумах или прибегли к онлайн-консультациям, а 26% «пустили лечение на самотек и советовались с близкими или опирались на собственный опыт». Еще 17% респондентов выбрали лечение в платной поликлинике, рассказали в пресс-службе.