Каждый третий россиянин предпочитает лечиться дома
Около трети граждан России предпочитают в случае болезни лечиться дома, а не обращаться в поликлинику, свидетельствуют результаты опроса. Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе «Дом.ру».
Результаты исследования показали, что 53% участников опроса, когда им последний раз понадобилась медицинская помощь, обратились за ней в бесплатную поликлинику. 29% опрошенных решили лечиться дома — 3% доверились информации на форумах или прибегли к онлайн-консультациям, а 26% «пустили лечение на самотек и советовались с близкими или опирались на собственный опыт». Еще 17% респондентов выбрали лечение в платной поликлинике, рассказали в пресс-службе.
Россияне высказали свое отношение и к лечению в домашних условиях детей. Так, 37% участников опроса положительно относятся к такой практике, однако 82% признались, что все-таки обращаются к врачу. 63% опрошенных ведут ребенка в обычную поликлинику, 19% — в платную. Кроме того, 18% выбирают вариант лечения на дому. Такой способ предпочитают родители в возрастных категориях 55+ (27%) и 18-24 (26%).
Согласно результатам исследования, половина опрошенных (56%) занимаются самолечением, поскольку «и так знают способ лечения», а женщины ходят в поликлиники чаще мужчин (76% и 63%).
В качестве медицинской помощи сомневаются 33% респондентов, 19% отказались посещать врача из-за плотной записи к специалисту, еще 11% заявили, что добираться до врача им слишком долго и далеко.
Почти каждый второй (47%) не против заменить визиты к врачам онлайн-консультациями. Среди плюсов они назвали отсутствие очередей, риска заразиться, возможность попасть к хорошему специалисту из крупного города и низкую стоимость консультаций. Треть участников опроса заявила, что плюсов в таком варианте лечения нет.