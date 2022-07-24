Врачи считают, что медицинские карты должны быть бумажными

Почти 62% врачей негативно относятся к созданию цифровой всероссийской базы пациентов, следует из результатов опроса сервиса «Актион медицина» (входит в группу «Актион») совместно с сообществом «Врачи РФ». Эти врачи отметили, что относятся к базе отрицательно в связи с тем, что есть опасность остаться без доступа к медицинским данным в случае проблем с электричеством и интернетом. 1,5% респондентов признались, что негативно относятся к цифровой базе пациентов, потому что не умеют пользоваться компьютером. Почти 37% респондентов относятся к созданию такой базы положительно, с ее помощью всегда есть доступ к медкарте из любой точки страны: не надо составлять выписку из карты при госпитализации, переезде и проч.