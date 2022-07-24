Врачи считают, что медицинские карты должны быть бумажными

Врачи считают, что медицинские карты должны быть бумажнымиЭто понятнее и безопаснее, чем цифровые базы данных, полагают опрошенные группой «Актион» медики
Почти 62% врачей негативно относятся к созданию цифровой всероссийской базы пациентов, следует из результатов опроса сервиса «Актион медицина» (входит в группу «Актион») совместно с сообществом «Врачи РФ». Эти врачи отметили, что относятся к базе отрицательно в связи с тем, что есть опасность остаться без доступа к медицинским данным в случае проблем с электричеством и интернетом. 1,5% респондентов признались, что негативно относятся к цифровой базе пациентов, потому что не умеют пользоваться компьютером. Почти 37% респондентов относятся к созданию такой базы положительно, с ее помощью всегда есть доступ к медкарте из любой точки страны: не надо составлять выписку из карты при госпитализации, переезде и проч.
Вертикально-интегрированную медицинскую информационную систему (ВИМИС) в экспериментальном порядке создает Минздрав. Врачи отмечают удобство работы с электронными медкартами: 44% участников опроса говорят, что это положительная тенденция, 42% считает, что удобнее традиционные бумажные медкарты. Но они отмечают риски утечек данных. На вопрос, бывали ли в их медучреждениях утечки, чуть более 14% ответили утвердительно, 27% – отрицательно, а 59% сказали, что не знают о таких случаях. 87% врачей считают, что против человека можно использовать его медицинские данные. В опросе приняли участие 649 человек, 71% из них работает в государственных клиниках, чуть более 15% – в частных, а 13% – в разных организациях.
Врачи достаточно консервативны в отношении меддокументации, говорит ведущий эксперт «Актион медицины» Наталья Журавлева. Одной из причин этого, помимо привычки, она называет страх проверок: «Все контролирующие органы, несмотря на переход на электронный документооборот, задекларированный Минздравом, требуют истории болезни в бумажном виде. Вторая причина – врачи боятся, что из-за технической неисправности или взлома данные просто исчезнут». Кроме того, медики – сторонники патерналистской модели отношений с пациентами, они не готовы доверять пациентам доступ к цифровой медкарте.
50%
опрошенных считают, что защитить от утечки или потери данных сможет только государство
Рост атак на объекты здравоохранения наблюдается с начала пандемии, с февраля 2022 г. «Инвитро» зафиксировала скачок числа атак на объекты инфраструктуры, сказал «Ведомостям» IT-директор группы компаний Владимир Федин. По его словам, невозможно один раз выстроить систему безопасности данных: «Ее нужно адаптировать к имеющимся угрозам постоянно, в том числе посредством постоянного мониторинга утечек не только в медицинских компаниях, но и по всему рынку». Представитель лаборатории «Хеликс» заявил, что компания контролирует в том числе «несанкционированный доступ к медицинским данным» со стороны сотрудников.
18 мая сеть медицинских лабораторий «Гемотест» подтвердила факт утечки данных пациентов. 14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает меры защиты персональных данных и ужесточает требования к компаниям, которые их хранят: они обязаны в течение суток сообщить органам власти об утечке данных. Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев 28 июля предложил приравнять персональные данные к имуществу, чтобы привлекать к ответственности за их кражу.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Гробман