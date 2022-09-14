Путин посмертно наградил погибших в Кабуле сотрудников посольства
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом мужества сотрудников российского посольства в Афганистане Михаила Шаха и Адыгжы Кужугета, погибших в результате теракта 5 сентября. Соответствующий указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.
Погибшие награждены «за мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».
Шах родился в Афганистане в 1965 г., окончил МГИМО, после чего изучению и работе в этой стране посвятил более 30 лет своей жизни. Занимал должность второго секретаря дипмиссии в Кабуле с июня 2021 г. Кужугет родился в в 1989 г. в Туве, с апреля 2021 г. работал в службе дежурных комендантов посольства.
Взрыв в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле устроил террорист-смертник утром 5 сентября. В это время российский дипломат вышел, чтобы объявить имена претендентов на получение визы. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация ИГ (запрещена в России). По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, охрана посольства силами афганских властей будет усилена. Он выразил надежду, что организаторы теракта будут найдены и понесут наказание.
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