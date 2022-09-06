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МИД назвал имена погибших в Кабуле сотрудников посольства

Ведомости

В результате теракта у посольства России в Кабуле погибли второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы, сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Руководство МИД РФ с глубоким прискорбием сообщает, что 5 сентября 2022 г. трагически погибли при теракте в Афганистане сотрудники посольства России в Кабуле – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич», – говорится в сообщении.

Михаил Шах родился в Афганистане в 1965 г., окончил МГИМО, после чего изучению и работе в этой стране посвятил более 30 лет своей жизни. Занимал должность второго секретаря дипмиссии в Кабуле с июня 2021 г. Адыгжы Кужугет родился в в 1989 г. в Туве, с апреля 2021 г. работал в службе дежурных комендантов посольства.

Утром 5 сентября террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле.  Источник «РИА Новости» уточнил, что взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы объявить имена претендентов на получение визы. В результате атаки террориста-смертника у российского посольства было убито и ранено не менее 25 человек, сообщил телеканал Al Jazeera. 

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, охрана посольства силами афганских властей будет усилена. Он выразил надежду, что организаторы теракта будут найдены и понесут наказание. 

В правительстве талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) назвали теракт попыткой саботировать отношения между Россией и Афганистаном, выразив надежду, что «такие негативные действия» не повлияют на них. Позднее ответственность за теракт взяла террористическая организация ИГ (запрещена в России), сообщало агентство Reuters.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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