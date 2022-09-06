МИД назвал имена погибших в Кабуле сотрудников посольства

Михаил Шах родился в Афганистане в 1965 г., окончил МГИМО, после чего изучению и работе в этой стране посвятил более 30 лет своей жизни. Занимал должность второго секретаря дипмиссии в Кабуле с июня 2021 г. Адыгжы Кужугет родился в в 1989 г. в Туве, с апреля 2021 г. работал в службе дежурных комендантов посольства.