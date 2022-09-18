На белорусско-литовской границе скопилось более 700 грузовиков

На границе Литвы с Белоруссией в очереди на проезд в воскресенье стояло около 770 грузовых автомобилей, а на одном из переходов в Калининградскую область ожидают более 40 машин, сообщает ТАСС со ссылкой на данные с сайта дирекции контрольно-пропускных пунктов (КПП) при министерстве коммуникаций и транспорта Литвы.