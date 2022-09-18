На белорусско-литовской границе скопилось более 700 грузовиков
На границе Литвы с Белоруссией в очереди на проезд в воскресенье стояло около 770 грузовых автомобилей, а на одном из переходов в Калининградскую область ожидают более 40 машин, сообщает ТАСС со ссылкой на данные с сайта дирекции контрольно-пропускных пунктов (КПП) при министерстве коммуникаций и транспорта Литвы.
По данным дирекции ведомства, ситуация на границе за последние 12 часов оставалась неизменной. В 10:00 утра очереди наблюдались на всех четырех КПП на белорусском направлении, проезда ожидали 769 машин, а вечером в субботу там скопилось 770 грузовиков.
Самая напряженная обстановка — на погранпереходе в населенном пункте Медининкай в сторону Минска, там стоят 326 фур. Пересечь границу водителям удастся только через 32 часа, прогнозируют в министерстве. На пункте перехода в городе Кибартай в направлении Калининграда стояли 43 машины, они смогут проехать через шесть часов.
Страны Евросоюза в апреле перестали пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии, сообщала ФТС России. 8 апреля был введен пятый пакет санкций ЕС. В документе говорилось, что фуры из России и Белоруссии должны покинуть ЕС до 16 апреля. Санкции не распространяются на автодоставку фармацевтической, медицинской, пищевой, сельскохозяйственной продукции и ряда других товаров.
Как заявил «Коммерсанту» руководитель направления закупок международных транспортных услуг FM Logistic Евгений Дятлов, на границе с Литвой регулярно фиксируются заторы, но неделю назад ситуация усугубилась — очереди выросли в два-три раза. По его словам, сейчас грузы из Европы везут европейские перевозчики, а в ЕС российским и белорусским машинам заезжать запрещено.
По данным FM Logistic, каждый день простоя на границе обходится перевозчикам в дополнительные 200 евро, в результате конечная стоимость товаров растет на 1-3%.
В середине июня из-за санкций Евросоюза Литва также приостанавливала транзит части грузов в Калининградскую область из остальной части России и перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита.
Транзит между Калининградской областью и другими регионами России был восстановлен 22 июля, однако некоторые ограничения сохранились. В конце августа литовская таможня сообщила об ужесточении контроля грузов на границе с Россией.