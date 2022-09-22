Первые итоги референдума в Запорожской области объявят 28 сентября
Первые итоги референдума по вопросу о присоединении Запорожской области к России будут объявлены 28 сентября, об этом сообщила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
«Итоги будут подводиться, как это традиционно делается, сразу после закрытия участков. <…> Первые итоги мы предполагаем, что объявим 28 сентября», — сказала она (цит. по «РИА Новости»).
20 сентября были утверждены даты проведения референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Они пройдут с 23 по 27 сентября.
Решение было принято после того, как 19 сентября общественные палаты ЛНР и ДНР по отдельности обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину, на следующий день с аналогичной просьбой о референдуме обратился и общественный совет Херсонской области к главе пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимиру Сальдо, а также участники движения «Мы вместе с Россией» — к главе ВГА Запорожской области Евгению Балицкому.
На фоне этих событий накануне, 21 сентября, с обращением к гражданам России выступил президент Владимир Путин, в котором он поддержал идею проведения референдумов. Кроме того, он сообщил, что Россия сделает все возможное для обеспечения безопасности на территориях, где пройдут референдумы.
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