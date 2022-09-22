Путин присвоил звание Героя России молодогвардейцу Третьякевичу посмертно
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно члену «Молодой гвардии» Виктору Третьякевичу, погибшему в годы Великой Отечественной войны и некоторое время ошибочно считавшемуся предателем. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За активное участие в создании и деятельности подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия", мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. присвоить звание Героя Российской Федерации», — следует из документа.
Виктор Третьякевич был комиссаром подпольной партизанской организации «Молодая Гвардия» в годы Великой Отечественной войны. Вместе с товарищами он принимал участие в разработке планов боевых операций и их осуществлении, в создании подпольной типографии, печатании листовок. В 1943 г. Третьякевич был арестован нацистскими военными и подвергнут пыткам. В том же году вместе с товарищами он был сброшен в 58-метровый шурф шахты № 5.
В ходе судебного процесса, который состоялся в том же 1943 г., бывший следователь оккупационной полиции города Краснодон Михаил Кулешов заявил, что на допросах Третьякевич не выдержал пыток и сдал организацию. В связи с этим в написанном почти сразу после войны, в 1946 г., романе Александра Фадеева «Молодая гвардия» его имя отсутствует, а роль комиссара организации передана Олегу Кошевому.
После расследования в 1960-х гг. было установлено, что молодогвардейца оклеветали, и он был реабилитирован.
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