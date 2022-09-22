Путин присвоил звание Героя России молодогвардейцу Третьякевичу посмертно

В ходе судебного процесса, который состоялся в том же 1943 г., бывший следователь оккупационной полиции города Краснодон Михаил Кулешов заявил, что на допросах Третьякевич не выдержал пыток и сдал организацию. В связи с этим в написанном почти сразу после войны, в 1946 г., романе Александра Фадеева «Молодая гвардия» его имя отсутствует, а роль комиссара организации передана Олегу Кошевому.