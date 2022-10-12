В Крыму допустили перевод школ на дистанционное обучение
Школы в Крыму могут быть временно переведены на дистанционное обучение, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на совещании по ситуации в муниципалитетах республики, передает ТАСС.
Окончательное решение о режиме работы школ в Крыму примет антитеррористическая комиссия 13 октября. Аксенов также заявил, что будет разработан порядок обеспечения безопасности органов власти Крыма.
«По детям — возможно, завтра примем решение о переводе на дистанционное на какое-то время», — сказал Аксенов, подчеркнув, что поступает много звонков, в основном фейковых, о минировании учебных учреждений и других центров.
11 октября глава администрации Керчи Святослав Брусаков заявил о поступлении сообщений о минировании в этот день 20 школ, 20 детских садов и четырех больниц. Была проведена эвакуация. 12 октября в суды Крыма снова пришло сообщение о минировании.