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В Крыму допустили перевод школ на дистанционное обучение

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Школы в Крыму могут быть временно переведены на дистанционное обучение, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на совещании по ситуации в муниципалитетах республики, передает ТАСС.

Окончательное решение о режиме работы школ в Крыму примет антитеррористическая комиссия 13 октября. Аксенов также заявил, что будет разработан порядок обеспечения безопасности органов власти Крыма.

«По детям — возможно, завтра примем решение о переводе на дистанционное на какое-то время», — сказал Аксенов, подчеркнув, что поступает много звонков, в основном фейковых, о минировании учебных учреждений и других центров.

11 октября глава администрации Керчи Святослав Брусаков заявил о поступлении сообщений о минировании в этот день 20 школ, 20 детских садов и четырех больниц. Была проведена эвакуация. 12 октября в суды Крыма снова пришло сообщение о минировании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных