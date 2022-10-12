Челябинск сэкономит на новогодних украшениях ради помощи мобилизованным

По данным агентства, Общероссийский народный фронт (ОНФ) попросил главу Челябинска сократить расходы на новогоднюю иллюминацию и направить средства на поддержку мобилизованных горожан. В ОНФ обратили внимание, что Челябинск в этом году «с размахом подошел к подготовке к Новому году». Согласно сведениям ОНФ, город планировал потратить 400 млн руб. только на одну новогоднюю иллюминацию.