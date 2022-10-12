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Общество

Челябинск сэкономит на новогодних украшениях ради помощи мобилизованным

Ведомости

Власти Челябинска приняли решение направить 154 млн руб. — часть средств для покупки новогодних украшений — на обеспечение мобилизованных челябинцев, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По данным агентства, Общероссийский народный фронт (ОНФ) попросил главу Челябинска сократить расходы на новогоднюю иллюминацию и направить средства на поддержку мобилизованных горожан. В ОНФ обратили внимание, что Челябинск в этом году «с размахом подошел к подготовке к Новому году». Согласно сведениям ОНФ, город планировал потратить 400 млн руб. только на одну новогоднюю иллюминацию.

«Найдено компромиссное решение. Администрация города Челябинска действительно направит на обеспечение мобилизованных 154 млн руб.», — сообщила собеседница агентства.

Руководитель ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий сказал, что выделенная сумма будет направлена на покупку квадрокоптеров, приборов ночного видения, телевизоров и другой амуниции.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, в ходе которой, по словам министра обороны Сергея Шойгу, будет мобилизовано 300 000 запасников. Более 200 000 мобилизованных уже прибыли в ВС РФ, сообщил Шойгу 4 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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