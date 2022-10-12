Челябинск сэкономит на новогодних украшениях ради помощи мобилизованным
Власти Челябинска приняли решение направить 154 млн руб. — часть средств для покупки новогодних украшений — на обеспечение мобилизованных челябинцев, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
По данным агентства, Общероссийский народный фронт (ОНФ) попросил главу Челябинска сократить расходы на новогоднюю иллюминацию и направить средства на поддержку мобилизованных горожан. В ОНФ обратили внимание, что Челябинск в этом году «с размахом подошел к подготовке к Новому году». Согласно сведениям ОНФ, город планировал потратить 400 млн руб. только на одну новогоднюю иллюминацию.
«Найдено компромиссное решение. Администрация города Челябинска действительно направит на обеспечение мобилизованных 154 млн руб.», — сообщила собеседница агентства.
Руководитель ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий сказал, что выделенная сумма будет направлена на покупку квадрокоптеров, приборов ночного видения, телевизоров и другой амуниции.
21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, в ходе которой, по словам министра обороны Сергея Шойгу, будет мобилизовано 300 000 запасников. Более 200 000 мобилизованных уже прибыли в ВС РФ, сообщил Шойгу 4 октября.