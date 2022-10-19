Более 7 000 жителей Херсонской области перевезли на левый берег Днепра
С момента объявления эвакуации в Херсонской области из-за угроз со стороны украинских войск более 7 000 жителей перевезли на левый берег Днепра, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо, пишет «Интерфакс».
«Сначала были вывезены представители Снегиревского и Александровского районов. Сегодня более обширная эвакуация в сторону левого берега Днепра осуществляется из нескольких точек. По моим подсчетам, данным, которые есть у нас, уже выехало более 7 тысяч», — сказал Сальдо, подчеркнув, что еще 40% не уехали, поскольку эвакуация только началась.
Сальдо заявил, что в настоящее время обстановка в Херсоне спокойная, группировка военных в регионе «очень серьезная и сильная». Он пояснил, что эвакуация людей происходит также для того, «чтобы военным было проще выполнять поставленные перед ними задачи и обезопасить гражданское население».
Утром 19 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона ожидают, что ВСУ начнут наступление на Херсон. Позже стало известно, что российским войскам удалось отразить все атаки украинских военных при попытке наступления в Херсонской области.
На фоне этого власти Херсонской области заявили о планах перевезти на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50 000-60 000 человек. Накануне администрация области оповестила граждан по СМС о необходимости эвакуации на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов жилых кварталов со стороны Украины.