Более 7 000 жителей Херсонской области перевезли на левый берег Днепра

«Сначала были вывезены представители Снегиревского и Александровского районов. Сегодня более обширная эвакуация в сторону левого берега Днепра осуществляется из нескольких точек. По моим подсчетам, данным, которые есть у нас, уже выехало более 7 тысяч», — сказал Сальдо, подчеркнув, что еще 40% не уехали, поскольку эвакуация только началась.