Путин присвоил Чичериной звание заслуженной артистки России
Певица Юлия Чичерина стала заслуженной артисткой России, следует из опубликованного указа президента РФ Владимира Путина.
«Присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Чичериной Юлии Дмитриевне — певице, город Москва», — говорится в документе.
Юлия Чичерина — рок-певица, музыкант и автор песен. Она является лидером группы «Чичерина». Дебютный студийный альбом артистки «Сны» вышел в 2000 г., ее предыдущей пластинкой стали «Песни военных лет», альбом увидел свет в 2020 г. Одними из наиболее известных песен Чичериной считаются «Ту-лу-ла», «Жара», «Падает снег» и «Блюдца». Сингл «Ту-лу-ла» с первой пластинки по сей день остается одним из самых популярных треков певицы.
Чичерина несколько раз получала премию «Золотой граммофон», а также в 2003-м стала лауреатом премии Муз-ТВ за песню «Мой рок-н-ролл» — совместный трек с группой «Би-2».
В 2015 г. певица дала бесплатный концерт в Луганске. После этого Служба безопасности Украины (СБУ) объявила ее в розыск. В ответ Чичерина пожелала украинским властям быть «более самокритичным и менее эмоциональными» и указала Киеву на «кровавые ошибки против своего же народа». Позже артистка еще не раз выступала в Донбассе. В 2015 г. она получила медаль ЛНР «За заслуги» II степени, в 2020-м — орден Дружбы ДНР, а также нагрудный знак «За службу на Донбассе» ДНР.
Чичерина выступает в поддержку спецоперации на Украине. В сентябре она также выступила на концерте по случаю референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В связи с этим в октябре певица попала под санкции Евросоюза.
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