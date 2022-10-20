Путин присвоил Чичериной звание заслуженной артистки России

В 2015 г. певица дала бесплатный концерт в Луганске. После этого Служба безопасности Украины (СБУ) объявила ее в розыск. В ответ Чичерина пожелала украинским властям быть «более самокритичным и менее эмоциональными» и указала Киеву на «кровавые ошибки против своего же народа». Позже артистка еще не раз выступала в Донбассе. В 2015 г. она получила медаль ЛНР «За заслуги» II степени, в 2020-м — орден Дружбы ДНР, а также нагрудный знак «За службу на Донбассе» ДНР.