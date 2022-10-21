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В Москве выпал первый снег

Ведомости

На юго-западе Москвы выпал первый снег. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в Telegram-канале. 

«Внимательные горожане заметили первый снег в районе Теплого Стана», — говорится в публикации. Ранее сегодня утром ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале написал о дожде с мокрым снегом на МКАДе в районе Теплого Стана, в подтверждение он опубликовал видео.

Как отметили в ведомстве, синоптики ГБУ «Автомобильные дороги» в начале следующей недели пообещали понижение температуры воздуха до минус 2 градусов утром. В «Автодоре» напомнили водителям о необходимости поменять летнюю резину на зимнюю, если среднесуточная температура воздуха опускается ниже 5 градусов. 

Ранее сегодня первый снег также зафиксировали в Подмосковье, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, около 3 часов ночи первые снежинки наблюдали в Волоколамске и в районе аэропорта «Шереметьево».

Первый снег в Москве спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд еще в начале недели. «Это буквально отдельные снежинки. Никакого принципиального значения это не имеет», — уточнил он ТАСС. Вильфанд пояснил, что устойчивый снежный покров в регионе обычно устанавливается в начале декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных