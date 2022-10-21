В Москве выпал первый снег

«Внимательные горожане заметили первый снег в районе Теплого Стана», — говорится в публикации. Ранее сегодня утром ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале написал о дожде с мокрым снегом на МКАДе в районе Теплого Стана, в подтверждение он опубликовал видео.