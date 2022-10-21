В Москве выпал первый снег
На юго-западе Москвы выпал первый снег. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в Telegram-канале.
«Внимательные горожане заметили первый снег в районе Теплого Стана», — говорится в публикации. Ранее сегодня утром ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале написал о дожде с мокрым снегом на МКАДе в районе Теплого Стана, в подтверждение он опубликовал видео.
Как отметили в ведомстве, синоптики ГБУ «Автомобильные дороги» в начале следующей недели пообещали понижение температуры воздуха до минус 2 градусов утром. В «Автодоре» напомнили водителям о необходимости поменять летнюю резину на зимнюю, если среднесуточная температура воздуха опускается ниже 5 градусов.
Ранее сегодня первый снег также зафиксировали в Подмосковье, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, около 3 часов ночи первые снежинки наблюдали в Волоколамске и в районе аэропорта «Шереметьево».
Первый снег в Москве спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд еще в начале недели. «Это буквально отдельные снежинки. Никакого принципиального значения это не имеет», — уточнил он ТАСС. Вильфанд пояснил, что устойчивый снежный покров в регионе обычно устанавливается в начале декабря.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.