Бастрыкин поручил проверить высказывания журналиста Красовского о детях
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания журналиста Антона Красовского об детях в эфире RT, сообщила пресс-служба СК в своем Telegram-канале.
«Руководителю ГСУ СК России по г. Москве А.А. Стрижову поручено представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала. В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений», – говорится в сообщении.
Ранее в программе «Антонимы» на RT Красовский в беседе с писателем Сергеем Лукьяненко заявил, что необходимо убивать детей на Украине, ставших жертвами пропаганды.
RT остановил сотрудничество с Красовским, заявила ранее сегодня главред телеканала Маргарита Симоньян. Высказывания Красовского она назвала «дикими и омерзительным» и выразила надежду, что журналист объяснит, «каким временным помешательством» вызваны его слова. По мнению Симоньян, «сложно поверить» в то, что Красовский искренне разделяет высказанные им заявления.
Сам Красовский позднее написал в своем Telegram-канале, что ему «по-настоящему неловко» за то, что «не увидел этой границы». «Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого», – написал он.
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