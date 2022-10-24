Бастрыкин поручил проверить высказывания журналиста Красовского о детях

Сам Красовский позднее написал в своем Telegram-канале, что ему «по-настоящему неловко» за то, что «не увидел этой границы». «Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого», – написал он.