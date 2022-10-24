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RT остановил сотрудничество с Антоном Красовским после его слов о детях

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Телеканал RT останавил сотрудничество с журналистом Антоном Красовским из-за его высказываний о детях на Украине. Об этом сообщила главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», – заявила Симоньян.

Высказывание Красовского она назвала «дикими и омерзительным» и выразила надежду, что журналист объяснит, «каким временным помешательством» вызваны его слова. По мнению Симоньян, «сложно поверить» в то, что Красовский искренне разделяет высказанные им заявления.

Ранее в программе «Антонимы» на RT Красовский в беседе с писателем Сергеем Лукьяненко заявил, что необходимо убивать украинских детей, ставших жертвами пропаганды.

Сам Красовский позднее написал в своем Telegram-канале, что ему «по-настоящему неловко» за то, что «не увидел этой границы». «Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого», – написал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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