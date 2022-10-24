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Легкоатлетку Антюх лишат золота Олимпиады-2012 из-за допинга

Ведомости

Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) объявила о дисквалификации легкоатлетки из России Натальи Антюх вследствие нарушения антидопинговых правил, сообщила пресс-служба AIU в Twitter. Антюх планируют лишить золотой медали Олимпиады-2012 в Лондоне в беге на 400 м с барьерами.

«После обвинений AIU, основанных на данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), российская спортсменка Наталья Антюх была дисквалифицирована за использование запрещенной субстанции/метода. Результаты аннулированы с 15 июля 2012 г. по 29 июня 2013 г.», — заявили в пресс-службе AIU.

Как пишет ТАСС, финальное решение о лишении золотой медали Антюх должен принять Международный олимпийский комитет (МОК). Спортсменка объявила о своем решении завершить карьеру в феврале 2017 г. Ранее AIU аннулировала результаты Антюх за период с 30 июня 2013 г. по 31 декабря 2015 г. Как отмечает агентство, в это время российская легкоатлетка выиграла золотую медаль чемпионата мира в Москве.

В 2017 г. МОК лишил Антюх серебряной награды Олимпиады 2012 г. в эстафете 4х400 м по причине дисквалификации российской команды после обнаружения в пробах Антонины Кривошапки допинга. Спортсменка Антюх выиграла серебро в эстафете 4х400 м и бронзу в забеге на 400 м на Олимпиаде 2004 г.

31 января 2020 г. Антюх назначили директором Санкт-Петербургского училища олимпийского резерва № 1. До этого российская легкоатлетка занимала должность председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга с 2019 по 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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