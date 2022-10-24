Легкоатлетку Антюх лишат золота Олимпиады-2012 из-за допинга

Как пишет ТАСС, финальное решение о лишении золотой медали Антюх должен принять Международный олимпийский комитет (МОК). Спортсменка объявила о своем решении завершить карьеру в феврале 2017 г. Ранее AIU аннулировала результаты Антюх за период с 30 июня 2013 г. по 31 декабря 2015 г. Как отмечает агентство, в это время российская легкоатлетка выиграла золотую медаль чемпионата мира в Москве.