Легкоатлетку Антюх лишат золота Олимпиады-2012 из-за допинга
Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) объявила о дисквалификации легкоатлетки из России Натальи Антюх вследствие нарушения антидопинговых правил, сообщила пресс-служба AIU в Twitter. Антюх планируют лишить золотой медали Олимпиады-2012 в Лондоне в беге на 400 м с барьерами.
«После обвинений AIU, основанных на данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), российская спортсменка Наталья Антюх была дисквалифицирована за использование запрещенной субстанции/метода. Результаты аннулированы с 15 июля 2012 г. по 29 июня 2013 г.», — заявили в пресс-службе AIU.
Как пишет ТАСС, финальное решение о лишении золотой медали Антюх должен принять Международный олимпийский комитет (МОК). Спортсменка объявила о своем решении завершить карьеру в феврале 2017 г. Ранее AIU аннулировала результаты Антюх за период с 30 июня 2013 г. по 31 декабря 2015 г. Как отмечает агентство, в это время российская легкоатлетка выиграла золотую медаль чемпионата мира в Москве.
В 2017 г. МОК лишил Антюх серебряной награды Олимпиады 2012 г. в эстафете 4х400 м по причине дисквалификации российской команды после обнаружения в пробах Антонины Кривошапки допинга. Спортсменка Антюх выиграла серебро в эстафете 4х400 м и бронзу в забеге на 400 м на Олимпиаде 2004 г.
31 января 2020 г. Антюх назначили директором Санкт-Петербургского училища олимпийского резерва № 1. До этого российская легкоатлетка занимала должность председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга с 2019 по 2022 г.