Три человека погибли в результате стрельбы в американской школе

Стрельба началась примерно в 9 утра по местному времени в школе CVPA, полиция прибыла на место через несколько минут, ее встретили убегающие из здания ученики. По предварительной информации, стрелку около 20 лет, он скончался по дороге в больницу, стрелял из длинноствольного оружия.