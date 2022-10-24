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Три человека погибли в результате стрельбы в американской школе

Ведомости

В школе города Сент-Луис (штат Миссури, США) произошла стрельба, в результате которой погибло три человека, включая стрелка, сообщает The Washington Post со ссылкой на местную полицию и саму школу.

Среди жертв стрельбы — взрослая женщина и девушка-подросток, ранения разной степени тяжести получили еще несколько человек. Стрелок погиб после того, как получил смертельное ранение в ходе перестрелки с полицией.

Стрельба началась примерно в 9 утра по местному времени в школе CVPA, полиция прибыла на место через несколько минут, ее встретили убегающие из здания ученики. По предварительной информации, стрелку около 20 лет, он скончался по дороге в больницу, стрелял из длинноствольного оружия.

По данным издания, в США в этом году было не менее 33 случаев стрельбы в школах. В CVPA в прошлом учебном году обучалось 380 учеников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных