Три человека погибли в результате стрельбы в американской школе
В школе города Сент-Луис (штат Миссури, США) произошла стрельба, в результате которой погибло три человека, включая стрелка, сообщает The Washington Post со ссылкой на местную полицию и саму школу.
Среди жертв стрельбы — взрослая женщина и девушка-подросток, ранения разной степени тяжести получили еще несколько человек. Стрелок погиб после того, как получил смертельное ранение в ходе перестрелки с полицией.
Стрельба началась примерно в 9 утра по местному времени в школе CVPA, полиция прибыла на место через несколько минут, ее встретили убегающие из здания ученики. По предварительной информации, стрелку около 20 лет, он скончался по дороге в больницу, стрелял из длинноствольного оружия.
По данным издания, в США в этом году было не менее 33 случаев стрельбы в школах. В CVPA в прошлом учебном году обучалось 380 учеников.