Шойгу: 87 000 мобилизованных уже направлены в зону СВО
Из 300 000 мобилизованных 87 000 человек уже направлены в районы проведения специальной военной операции, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.
«В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 000 человек», — заявил министр на селекторном совещании. Шойгу добавил, что к работе с мобилизованными привлечено свыше 3000 инструкторов, которые получили боевой опыт в ходе СВО.
Он сообщил, что в учебных центрах идет подготовка «экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов» и др. Также на селекторном совещании Шойгу заявил, что срочников не будут направлять в зону спецоперации. Он отметил, что по окончании службы по призыву военнослужащие вернутся домой. Осенний призыв в России начался 1 ноября 2022 г.
28 октября Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. В ходе встречи с Путиным министр обороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет, сообщил Шойгу. Министр отметил, что на первом этапе были проблемы со снабжением, с разными видами довольствия. Сегодня, по его словам, все эти проблемы решены.