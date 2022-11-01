Шойгу: 87 000 мобилизованных уже направлены в зону СВО

28 октября Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. В ходе встречи с Путиным министр обороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет, сообщил Шойгу. Министр отметил, что на первом этапе были проблемы со снабжением, с разными видами довольствия. Сегодня, по его словам, все эти проблемы решены.