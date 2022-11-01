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Шойгу: 87 000 мобилизованных уже направлены в зону СВО

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Из 300 000 мобилизованных 87 000 человек уже направлены в районы проведения специальной военной операции, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 000 человек», — заявил министр на селекторном совещании. Шойгу добавил, что к работе с мобилизованными привлечено свыше 3000 инструкторов, которые получили боевой опыт в ходе СВО.

Он сообщил, что в учебных центрах идет подготовка «экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов беспилотных летательных аппаратов» и др. Также на селекторном совещании Шойгу заявил, что срочников не будут направлять в зону спецоперации. Он отметил, что по окончании службы по призыву военнослужащие вернутся домой. Осенний призыв в России начался 1 ноября 2022 г.

28 октября Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. В ходе встречи с Путиным министр обороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет, сообщил Шойгу. Министр отметил, что на первом этапе были проблемы со снабжением, с разными видами довольствия. Сегодня, по его словам, все эти проблемы решены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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