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Украденные картины Пикассо и Мондриана вернули в Национальную галерею Афин

Ведомости

В национальную художественную галерею в Афинах вернули украденные в 2012 г. работы Пабло Пикассо и Пита Мондриана - «Женскую голову» и «Ветряную мельницу». Об этом сообщает греческий портал Lykavitos.

Обе картины были похищены в 2012 г. во время ограбления Афинской национальной галереи. В июне прошлого года картины были обнаружены греческой полицией в ущелье на окраине города. За девять лет преступникам не удалось вывезти картины за границу, чтобы продать их на черном рынке, писал тогда Reuters.

Картина «Женская голова» представляет собой портрет Доры Маар, которая была подругой и музой Пикассо. Картина была написана в 1939 г. Пикассо подарил портрет Национальной галерее в 1949 г. По его словам, подарок был сделан в знак признания сопротивления страны во время оккупации нацистской Германией. 

Картина Мондриана была написана в 1905 г. В 1963 г. ее купил греческий коллекционер Александрос Паппас и подарил Национальной галерее.

Кроме работ Пикассо и Мондриана также был похищен рисунок на бумаге на евангельские темы, который выполнил Гульельмо Качча (1568-1625). Национальной галерее его подарили в 1907 г. О его нахождении полиция не сообщала. Вор утверждал, что сделал это из любви к искусству.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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