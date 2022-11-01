Украденные картины Пикассо и Мондриана вернули в Национальную галерею Афин

Обе картины были похищены в 2012 г. во время ограбления Афинской национальной галереи. В июне прошлого года картины были обнаружены греческой полицией в ущелье на окраине города. За девять лет преступникам не удалось вывезти картины за границу, чтобы продать их на черном рынке, писал тогда Reuters.