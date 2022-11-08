Муж журналистки Бабаевой рассказал подробности ее смерти

«Это была не ее ошибка, стреляла не она, стрелял другой человек. Одного из этих мы уже нашли, сейчас через некоторое время, дай бог, найдем непосредственно стрелка», — заявил Двоскин во время церемонии прощания на Троекуровском кладбище. Сегодня, 8 ноября, в Москве проходит прощание со Светланой Бабаевой. Двоскин подчеркнул, что это не была ошибка журналистки.