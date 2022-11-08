Муж журналистки Бабаевой рассказал подробности ее смерти
Муж погибшей главы регионального подразделения медиахолдинга «Россия сегодня» в Симферополе Светланы Бабаевой Евгений Двоскин заявил, что журналистка погибла от пули другого человека, пишут «РИА Новости».
28 октября стало известно, что в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой погибла Светлана Бабаева. Источник «РИА Новости», знакомый с ходом расследования, сообщил, что отрикошетившая пуля попала журналистке в голову, когда она находилась в положении лежа при выполнении упражнения по военно-спортивной стрельбе.
«Это была не ее ошибка, стреляла не она, стрелял другой человек. Одного из этих мы уже нашли, сейчас через некоторое время, дай бог, найдем непосредственно стрелка», — заявил Двоскин во время церемонии прощания на Троекуровском кладбище. Сегодня, 8 ноября, в Москве проходит прощание со Светланой Бабаевой. Двоскин подчеркнул, что это не была ошибка журналистки.
Бабаевой было 50 лет. Она работала в газете «Московские новости», «Известиях», также с 2004 по 2006 г. возглавляла представительство «РИА Новости» в Великобритании. После возвращения в Россию Бабаева работала заместителем главного редактора в «Московских новостях», затем — шеф-редактором журнала «Профиль».
В 2013-2016 гг. Бабаева стала главным редактором интернет-портала «Газета.ру». С декабря 2016 г. — советником МИА «Россия сегодня», с августа 2019 г. — руководителем регионального подразделения медиахолдинга в Симферополе.
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