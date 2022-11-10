В Крыму могут назвать улицу именем Кирилла Стремоусова
Русская община Крыма собирается предложить городскому совету Симферополя назвать одну из новых улиц города именем замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, заявил председатель общины, сенатор Сергей Цеков, передают «РИА Новости».
«Однозначно, мы инициируем предложение, чтобы одну из новых улиц Симферополя назвали именем Кирилла Стремоусова», — сообщил Цеков. По его словам, Русская община Крыма всегда выходит с инициативами через городской совет Симферополя об увековечивании имен выдающихся россиян в названиях улиц.
9 ноября стало известно о гибели Стремоусова в результате автокатастрофы. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что виновником ДТП является водитель грузовика. Он пояснил, что водитель автомобиля Стремоусова не справился с управлением в попытке избежать столкновения. 10 ноября сообщалось, что Стремоусова похоронят в Симферополе в пятницу, 11 ноября.
Стремоусову было 45 лет. Он занимал должность заместителя врио главы Херсонской области, председателя Комитета спасения за мир и порядок. Ранее он был членом Социалистической партии Украины. В 2009 г. основал информагентство «Таврия News». 9 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно.