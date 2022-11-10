В Крыму могут назвать улицу именем Кирилла Стремоусова

9 ноября стало известно о гибели Стремоусова в результате автокатастрофы. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что виновником ДТП является водитель грузовика. Он пояснил, что водитель автомобиля Стремоусова не справился с управлением в попытке избежать столкновения. 10 ноября сообщалось, что Стремоусова похоронят в Симферополе в пятницу, 11 ноября.