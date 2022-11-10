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В Крыму могут назвать улицу именем Кирилла Стремоусова

Ведомости

Русская община Крыма собирается предложить городскому совету Симферополя назвать одну из новых улиц города именем замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, заявил председатель общины, сенатор Сергей Цеков, передают «РИА Новости».

«Однозначно, мы инициируем предложение, чтобы одну из новых улиц Симферополя назвали именем Кирилла Стремоусова», — сообщил Цеков. По его словам, Русская община Крыма всегда выходит с инициативами через городской совет Симферополя об увековечивании имен выдающихся россиян в названиях улиц.

9 ноября стало известно о гибели Стремоусова в результате автокатастрофы. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что виновником ДТП является водитель грузовика. Он пояснил, что водитель автомобиля Стремоусова не справился с управлением в попытке избежать столкновения. 10 ноября сообщалось, что Стремоусова похоронят в Симферополе в пятницу, 11 ноября.

Стремоусову было 45 лет. Он занимал должность заместителя врио главы Херсонской области, председателя Комитета спасения за мир и порядок. Ранее он был членом Социалистической партии Украины. В 2009 г. основал информагентство «Таврия News». 9 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно.

Ранее по теме: Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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