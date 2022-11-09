Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно

Ранее сегодня стало известно о гибели Стремоусова в результате ДТП, эту информацию официально подтвердил Минздрав Херсонской области. Сообщалось также еще о двух пострадавших участниках ДТП. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, виновником автокатастрофы является водитель грузовика, который совершил опасный маневр.