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Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего в ДТП врио главы Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича — заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)», — говорится в президентском указе.

Ранее сегодня стало известно о гибели Стремоусова в результате ДТП, эту информацию официально подтвердил Минздрав Херсонской области. Сообщалось также еще о двух пострадавших участниках ДТП. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, виновником автокатастрофы является водитель грузовика, который совершил опасный маневр.

Стремоусов — политический деятель, заместитель врио главы Херсонской области, председатель Комитета спасения за мир и порядок. Ранее он был членом Социалистической партии Украины. Политик активно выступал за вхождение Херсонской области в состав России.

Ранее по теме: Рогов назвал виновника ДТП, в котором погиб Стремоусов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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