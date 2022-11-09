Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего в ДТП врио главы Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича — заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)», — говорится в президентском указе.
Ранее сегодня стало известно о гибели Стремоусова в результате ДТП, эту информацию официально подтвердил Минздрав Херсонской области. Сообщалось также еще о двух пострадавших участниках ДТП. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, виновником автокатастрофы является водитель грузовика, который совершил опасный маневр.
Стремоусов — политический деятель, заместитель врио главы Херсонской области, председатель Комитета спасения за мир и порядок. Ранее он был членом Социалистической партии Украины. Политик активно выступал за вхождение Херсонской области в состав России.