Рогов назвал виновника ДТП, в котором погиб Стремоусов

Ранее сегодня стало известно о гибели Кирилла Стремоусова в результате ДТП. Его гибель подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, пресс-служба администрации Херсонской области, а также врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Позже вечером Минздрав Херсонской области официально подтвердил смерть Стремоусова в результате столкновения трех машин. Сообщается также еще о двух пострадавших участниках ДТП.