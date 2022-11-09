Газета
Общество

Рогов назвал виновника ДТП, в котором погиб Стремоусов

Ведомости

Виновником авиакатастрофы, в которой погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, является водитель грузовика, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Виновником ДТП, в котором погиб Кирилл Стремоусов, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр», — написал Рогов. Он пояснил, что водитель автомобиля Стремоусова не справился с управлением в попытке избежать столкновения. «Бронированную машину просто разорвало — капсулу оторвало от шасси», — заявил Рогов.

Ранее сегодня стало известно о гибели Кирилла Стремоусова в результате ДТП. Его гибель подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, пресс-служба администрации Херсонской области, а также врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Позже вечером Минздрав Херсонской области официально подтвердил смерть Стремоусова в результате столкновения трех машин. Сообщается также еще о двух пострадавших участниках ДТП.

Стремоусов — политический деятель, заместитель врио главы Херсонской области, председатель Комитета спасения за мир и порядок. Ранее он был членом Социалистической партии Украины. В 2009 г. основал информагентство «Таврия News».

Ранее по теме: Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных