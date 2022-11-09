Рогов назвал виновника ДТП, в котором погиб Стремоусов
Виновником авиакатастрофы, в которой погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, является водитель грузовика, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Виновником ДТП, в котором погиб Кирилл Стремоусов, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр», — написал Рогов. Он пояснил, что водитель автомобиля Стремоусова не справился с управлением в попытке избежать столкновения. «Бронированную машину просто разорвало — капсулу оторвало от шасси», — заявил Рогов.
Ранее сегодня стало известно о гибели Кирилла Стремоусова в результате ДТП. Его гибель подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, пресс-служба администрации Херсонской области, а также врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Позже вечером Минздрав Херсонской области официально подтвердил смерть Стремоусова в результате столкновения трех машин. Сообщается также еще о двух пострадавших участниках ДТП.
Стремоусов — политический деятель, заместитель врио главы Херсонской области, председатель Комитета спасения за мир и порядок. Ранее он был членом Социалистической партии Украины. В 2009 г. основал информагентство «Таврия News».