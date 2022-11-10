Кирилла Стремоусова похоронят в Крыму
Заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, который погиб в результате ДТП, похоронят в Симферополе, сообщает ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
«Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе», — сообщил собеседник агентства.
Накануне, 9 ноября, стало известно о гибели Стремоусова в результате ДТП. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что виновником автокатастрофы является водитель грузовика. Он пояснил что водитель автомобиля Стремоусова не справился с управлением в попытке избежать столкновения.
Стремоусову было 45 лет. Он занимал должность заместителя врио главы Херсонской области, председателя Комитета спасения за мир и порядок. Ранее он был членом Социалистической партии Украины. В 2009 г. основал информагентство «Таврия News». Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно.
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