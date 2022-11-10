Кирилла Стремоусова похоронят в Крыму

Стремоусову было 45 лет. Он занимал должность заместителя врио главы Херсонской области, председателя Комитета спасения за мир и порядок. Ранее он был членом Социалистической партии Украины. В 2009 г. основал информагентство «Таврия News». Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно.