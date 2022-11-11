В Симферополе похоронили Кирилла Стремоусова

Прощание со Стремоусовым прошло в Александро-Невском соборе в Симферополе. На церемонию прощания пришло почти 200 человек, среди них были первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, а также супруга и дети Стремоусова.