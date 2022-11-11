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В Симферополе похоронили Кирилла Стремоусова

Ведомости

Заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронили на центральной аллее кладбища Абдал в Симферополе, передает ТАСС.

Прощание со Стремоусовым прошло в Александро-Невском соборе в Симферополе. На церемонию прощания пришло почти 200 человек, среди них были первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, а также супруга и дети Стремоусова.

Кириенко подчеркнул, что Стремоусов считал своей основной задачей «служение людям, служение своей стране».

Ранее председатель Русской общины Крыма, сенатор Сергей Цеков сообщил о намерениях общины предложить городскому совету Симферополя назвать одну из новых улиц города именем Стремоусова. Сегодня представитель администрации Херсонской области Сергей Мороз также заявил, что в Херсоне будет названа одна из улиц именем погибшего в ДТП политика.

Стремоусов погиб 9 ноября в результате автокатастрофы. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что виновником ДТП является водитель грузовика. Он пояснил, что водитель автомобиля Стремоусова не справился с управлением в попытке избежать столкновения.

Стремоусову было 45 лет. Он занимал должность заместителя врио главы Херсонской области, председателя Комитета спасения за мир и порядок. Ранее он был членом Социалистической партии Украины. В 2009 г. основал информагентство «Таврия News». 9 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно.

Ранее по теме: Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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