Пасечник исключил эвакуацию жителей из ЛНР

«На сегодняшний день речь об эвакуации идти, в общем-то, не может. Еще раз повторяюсь, ситуация (на фронте. — Ред.) сложная, но до этого, я уверен, дело не дойдет», — заявил Пасечник в интервью «РИА Новости». Он подчеркнул, что сейчас идет концентрация личного состава и техники вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе, возможно, на луганском направлении. Но Пасечник заявил о готовности российской армии отразить атаки. «Ни метра нашей земли врагу мы не отдадим», — заверил врио главы республики.