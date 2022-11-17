Пасечник исключил эвакуацию жителей из ЛНР
На данный момент речи об эвакуации мирных жителей с территории Луганской народной республики (ЛНР) нет, сообщил врио главы региона Леонид Пасечник.
«На сегодняшний день речь об эвакуации идти, в общем-то, не может. Еще раз повторяюсь, ситуация (на фронте. — Ред.) сложная, но до этого, я уверен, дело не дойдет», — заявил Пасечник в интервью «РИА Новости». Он подчеркнул, что сейчас идет концентрация личного состава и техники вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе, возможно, на луганском направлении. Но Пасечник заявил о готовности российской армии отразить атаки. «Ни метра нашей земли врагу мы не отдадим», — заверил врио главы республики.
Ранее офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские войска сосредоточили основные силы на луганском направлении, пытаясь прорвать линию обороны. Он отметил, что ВСУ уже долгое время стремятся прорвать линию обороны, но атаки противника отбивают российские военные. Как сообщил Марочко, луганское направление — одно из приоритетных для украинского командования.
10 ноября представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) с момента начала спецоперации выпустили свыше 450 ракет из РСЗО HIMARS по республике. Представительство добавило, что жертвами агрессии украинских войск с начала СВО стали 474 мирных жителя, из которых 121 человек погиб и 353 получили ранения. В том числе семь детей погибли и 28 пострадали. За вышеупомянутый период повреждено 310 объектов гражданской инфраструктуры, включая 75 образовательных 14 медицинских учреждений.
7 ноября Минобороны сообщило, что на купянском направлении ВСУ хотели продвинуться в районе населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово в ЛНР. Однако, по данным Минобороны, российские военные смогли пресечь наступление ВСУ при помощи авиационных ударов и артиллерийского огня. В результате было уничтожено до 100 украинских военных.