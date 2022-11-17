Путин присвоил 23-му авиационному полку наименование «гвардейский»
Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 23-му истребительному авиационному Таллинскому полку, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», — говорится в указе.
Полк образован в 2000 г. путем слияния 60-го истребительного авиационного полка с 404-м истребительным авиационным Таллинским ордена Кутузова полком. Полк входит в состав 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Базируется на аэродроме Дземги.
Ранее президент присвоил почетное наименование «гвардейский» 277-му бомбардировочному авиационному Млавскому полку.
С начала спецоперации на Украине глава государства несколько раз присваивал бригадам ВС РФ аналогичное звание. В мае оно было присвоено 15-й мотострелковой Александрийской бригаде, ранее — 64-й мотострелковой бригаде, 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты.
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