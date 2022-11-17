Путин присвоил 23-му авиационному полку наименование «гвардейский»

С начала спецоперации на Украине глава государства несколько раз присваивал бригадам ВС РФ аналогичное звание. В мае оно было присвоено 15-й мотострелковой Александрийской бригаде, ранее — 64-й мотострелковой бригаде, 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты.