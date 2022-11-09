Путин присвоил наименование «гвардейский» 277-му бомбардировочному авиаполку

277-й бомбардировочный авиационный Млавский полк принимал участия в сражениях во времена ВОВ. В 2001 г. дивизия была расформирована и полк вошёл в состав 11-й армии ВВС и ПВО, с 2015 г. в 11-ю Краснознамённую армию ВВС и ПВО.