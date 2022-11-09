Путин присвоил наименование «гвардейский» 277-му бомбардировочному авиаполку
Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 277-му бомбардировочному авиационному Млавскому полку, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», — отмечено в документе.
277-й бомбардировочный авиационный Млавский полк принимал участия в сражениях во времена ВОВ. В 2001 г. дивизия была расформирована и полк вошёл в состав 11-й армии ВВС и ПВО, с 2015 г. в 11-ю Краснознамённую армию ВВС и ПВО.
В конце октября Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская».
С начала спецоперации на Украине глава государства несколько раз присваивал бригадам ВС РФ аналогичное звание. В мае оно было присвоено 15-й мотострелковой Александрийской бригаде, ранее — 64-й мотострелковой бригаде, 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты.
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