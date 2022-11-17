Пожар в «Садоводе» локализован на площади 50 кв. м
Пожар на московском рынке «Садовод» локализован на площади 50 кв. м, из помещений были эвакуированы 150 человек, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МЧС Москвы.
«В 15.08 (мск) возгорание локализовано на площади 50 кв. м, информации о пострадавших не поступало, эвакуировано порядка 150 человек», — сказано в сообщении.
В ГУ МЧС по Москве сообщили, что пожарные приступили к тушению пожара. По предварительной информации, горят торговые павильоны. Отмечается, что данных о пострадавших не поступало.
«Садоводом» управляет компания «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Рынок находится юго-востоке Москвы, занимает площадь более 40 га. В нем расположено 8000 магазинов, которые ежегодно посещают 36,5 млн покупателей.
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