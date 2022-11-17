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Пожар в «Садоводе» локализован на площади 50 кв. м

Ведомости

Пожар на московском рынке «Садовод» локализован на площади 50 кв. м, из помещений были эвакуированы 150 человек, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МЧС Москвы. 

«В 15.08 (мск) возгорание локализовано на площади 50 кв. м, информации о пострадавших не поступало, эвакуировано порядка 150 человек», — сказано в сообщении.

В ГУ МЧС по Москве сообщили, что пожарные приступили к тушению пожара. По предварительной информации, горят торговые павильоны. Отмечается, что данных о пострадавших не поступало. 

«Садоводом» управляет компания «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Рынок находится юго-востоке Москвы, занимает площадь более 40 га. В нем расположено 8000 магазинов, которые ежегодно посещают 36,5 млн покупателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных