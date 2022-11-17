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Общество

Два человека погибли в результате обстрела Стаханова в ЛНР

Ведомости

В результате обстрела Стаханова в Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских войск погибли два человека, сообщает администрация города в Telegram-канале.

«К сожалению, в результате обстрела города есть погибшие. Мужчина 1950 г. р. скончался на месте, женщина 1951 г. р. умерла в машине скорой по дороге в больницу», — говорится в сообщении. В администрации также сообщили, что трое жителей получили ранения. Ранее стало известно, что сегодня,17 ноября, Стаханов подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сегодня представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), представило обновленную информацию об обстрелах со стороны ВСУ по ЛНР с начала спецоперации. За этот период украинские войска выпустили 492 ракеты из РСЗО HIMARS по республике. Жертвами агрессии ВСУ стал 491 мирный житель, из которых 123 человека погибли и 368 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибло и двадцать восемь получили ранения. Разрушено и повреждено 3176 домостроений в 79 населенных пунктах.

10 ноября офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в результате обстрела ВСУ города Кременная пострадали шесть человек. В тот же день представительство ЛНР СЦКК, сообщило, что украинские войска обстреляли Стаханов и Артемовск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных