Два человека погибли в результате обстрела Стаханова в ЛНР
В результате обстрела Стаханова в Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских войск погибли два человека, сообщает администрация города в Telegram-канале.
«К сожалению, в результате обстрела города есть погибшие. Мужчина 1950 г. р. скончался на месте, женщина 1951 г. р. умерла в машине скорой по дороге в больницу», — говорится в сообщении. В администрации также сообщили, что трое жителей получили ранения. Ранее стало известно, что сегодня,17 ноября, Стаханов подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Сегодня представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), представило обновленную информацию об обстрелах со стороны ВСУ по ЛНР с начала спецоперации. За этот период украинские войска выпустили 492 ракеты из РСЗО HIMARS по республике. Жертвами агрессии ВСУ стал 491 мирный житель, из которых 123 человека погибли и 368 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибло и двадцать восемь получили ранения. Разрушено и повреждено 3176 домостроений в 79 населенных пунктах.
10 ноября офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в результате обстрела ВСУ города Кременная пострадали шесть человек. В тот же день представительство ЛНР СЦКК, сообщило, что украинские войска обстреляли Стаханов и Артемовск.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.