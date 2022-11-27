ТАСС: в Хакасии без теплоснабжения остались 70 000 человек
В результате коммунальной аварии в Абакане без теплоснабжения остались 70 000 человек, отопление отключено в 270 домах, сообщили ТАСС в ГУ МЧС Хакасии. Температура воздуха в Абакане составляет минус 21 градус.
«По состоянию на 19:30 (15:30 мск) 27 ноября без теплоснабжения в Абакане находятся 270 многоквартирных жилых домов (70 000 человек), 14 социально значимых объектов (четыре школы, лицей, национальная гимназия, семь детсадов, перинатальный центр)», — рассказали агентству в ведомстве.
Ожидается, что теплоснабжение в городе восстановят к 22:00 часам (18:00 мск).
Глава Абакана Алексей Лемин сегодня провел экстренное совещание по устранению порыва в тепловой камере, в результате которого тысячи человек остались без отопления. Поскольку подающий теплопровод является магистральным с большим диаметром, под отключение попала примерно треть многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Сложность заключается в том, что диаметр трубы – 720, даже для того, чтобы элементарно слить воду, требуется не один час. Сам порыв особой сложности для тепловиков не составляет», — сказал Лемин.
В руководстве Абаканского филиала СГК так сообщили, что к десяти часам вечера «тепло вернется в дома».