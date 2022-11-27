Газета
Общество

ТАСС: в Хакасии без теплоснабжения остались 70 000 человек

Ведомости

В результате коммунальной аварии в Абакане без теплоснабжения остались 70 000 человек, отопление отключено в 270 домах, сообщили ТАСС в ГУ МЧС Хакасии. Температура воздуха в Абакане составляет минус 21 градус.

«По состоянию на 19:30 (15:30 мск) 27 ноября без теплоснабжения в Абакане находятся 270 многоквартирных жилых домов (70 000 человек), 14 социально значимых объектов (четыре школы, лицей, национальная гимназия, семь детсадов, перинатальный центр)», — рассказали агентству в ведомстве.

Ожидается, что теплоснабжение в городе восстановят к 22:00 часам (18:00 мск).

Глава Абакана Алексей Лемин сегодня провел экстренное совещание по устранению порыва в тепловой камере, в результате которого тысячи человек остались без отопления. Поскольку подающий теплопровод является магистральным с большим диаметром, под отключение попала примерно треть многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе администрации города. 

«Сложность заключается в том, что диаметр трубы – 720, даже для того, чтобы элементарно слить воду, требуется не один час. Сам порыв особой сложности для тепловиков не составляет», — сказал Лемин.

В руководстве Абаканского филиала СГК так сообщили, что к десяти часам вечера «тепло вернется в дома».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных