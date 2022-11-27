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Общество

В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности до 12 декабря

Ведомости

В Севастополе до 12 декабря продлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города, сообщили в пресс-службе правительства.

«На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 час. 00 мин. 27 ноября 2022 г. сроком на 15 суток до 18 час. 00 мин. 12 декабря 2022 г.», – говорится в сообщении.

Гражданам рекомендуют «всегда контролировать ситуацию вокруг себя» при посещении общественных мест, и сообщать обо всех подозрительных предметах. «Если, вдруг, началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявлять любопытства, идти в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за правонарушителя», – предупреждают в правительстве.

С середины апреля граничащие с Украиной регионы ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. Некоторые из них подвергаются регулярным обстрелам с украинской стороны.

19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных