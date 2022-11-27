В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности до 12 декабря
В Севастополе до 12 декабря продлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города, сообщили в пресс-службе правительства.
«На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 час. 00 мин. 27 ноября 2022 г. сроком на 15 суток до 18 час. 00 мин. 12 декабря 2022 г.», – говорится в сообщении.
Гражданам рекомендуют «всегда контролировать ситуацию вокруг себя» при посещении общественных мест, и сообщать обо всех подозрительных предметах. «Если, вдруг, началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявлять любопытства, идти в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за правонарушителя», – предупреждают в правительстве.
С середины апреля граничащие с Украиной регионы ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. Некоторые из них подвергаются регулярным обстрелам с украинской стороны.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.