В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности до 12 декабря

Гражданам рекомендуют «всегда контролировать ситуацию вокруг себя» при посещении общественных мест, и сообщать обо всех подозрительных предметах. «Если, вдруг, началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявлять любопытства, идти в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за правонарушителя», – предупреждают в правительстве.