Проживание в российских отелях подорожало на 10%

Как пишет ТАСС, по данным вышеупомянутого исследования, самая высокая цена проживания зафиксирована в отелях Сочи — 6400 руб. за сутки, что на 3% выше, чем в прошлом году. При этом стоимость проживания в гостиницах Санкт-Петербурга в этом году почти не изменилась и составила 5100 руб., а в московских отелях снизилась на 5% — до 4900 руб.