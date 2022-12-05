Проживание в российских отелях подорожало на 10%
«40% от всех бронирований приходится на трехзвездочные отели, средняя стоимость проживания в которых дешевле — около 3900 руб. При этом номера в отелях категории "три звезды" за год выросли в цене на 8%, а ночь в пятизвездочном отеле подорожала на 21% — до 11 100 руб.», — сообщили эксперты.
Как пишет ТАСС, по данным вышеупомянутого исследования, самая высокая цена проживания зафиксирована в отелях Сочи — 6400 руб. за сутки, что на 3% выше, чем в прошлом году. При этом стоимость проживания в гостиницах Санкт-Петербурга в этом году почти не изменилась и составила 5100 руб., а в московских отелях снизилась на 5% — до 4900 руб.
В текущем году чаще всего россияне бронировали отели в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске, Самаре и Иркутске. Отмечается, что на эти города пришлось около трети бронирований внутри страны. В 2022 г. Ростов-на-Дону и Краснодар выбыли из топа вследствие закрытого авиасообщения.
В октябре пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что объем перевозок российской авиакомпании за первые девять месяцев 2022 г. на внутренних рейсах составил 13,207 млн человек. Это на 10,1% выше аналогичного периода прошлого года. При этом по итогам девяти месяцев общие перевозки на внутренних и международных рейсах остались на прежнем уровне (около 16 млн пассажиров), а за III квартал увеличились на 5,5%.
Отмечается, что в III квартале внутрироссийские перевозки увеличились на 25,6% до 6,945 млн человек. Пассажиропоток на международных рейсах по сравнению с тем же периодом 2021 г. снизился на 49,8% до 1,008 млн человек. В авиакомпании пояснили, что на результаты III квартала повлияла внешнеполитическая обстановка и ограничения на полеты.
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