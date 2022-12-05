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Бизнес

Проживание в российских отелях подорожало на 10%

Ведомости

В 2022 г. средняя стоимость проживания в российских отелях увеличилась примерно на 10% и составила 4300 руб. за сутки по сравнению с показателем за прошлый год, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com.

«40% от всех бронирований приходится на трехзвездочные отели, средняя стоимость проживания в которых дешевле — около 3900 руб. При этом номера в отелях категории "три звезды" за год выросли в цене на 8%, а ночь в пятизвездочном отеле подорожала на 21% — до 11 100 руб.», — сообщили эксперты.

Как пишет ТАСС, по данным вышеупомянутого исследования, самая высокая цена проживания зафиксирована в отелях Сочи — 6400 руб. за сутки, что на 3% выше, чем в прошлом году. При этом стоимость проживания в гостиницах Санкт-Петербурга в этом году почти не изменилась и составила 5100 руб., а в московских отелях снизилась на 5% — до 4900 руб.

В текущем году чаще всего россияне бронировали отели в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске, Самаре и Иркутске. Отмечается, что на эти города пришлось около трети бронирований внутри страны. В 2022 г. Ростов-на-Дону и Краснодар выбыли из топа вследствие закрытого авиасообщения.

В октябре пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что объем перевозок российской авиакомпании за первые девять месяцев 2022 г. на внутренних рейсах составил 13,207 млн человек. Это на 10,1% выше аналогичного периода прошлого года. При этом по итогам девяти месяцев общие перевозки на внутренних и международных рейсах остались на прежнем уровне (около 16 млн пассажиров), а за III квартал увеличились на 5,5%.

Отмечается, что в III квартале внутрироссийские перевозки увеличились на 25,6% до 6,945 млн человек. Пассажиропоток на международных рейсах по сравнению с тем же периодом 2021 г. снизился на 49,8% до 1,008 млн человек. В авиакомпании пояснили, что на результаты III квартала повлияла внешнеполитическая обстановка и ограничения на полеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных