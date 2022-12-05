Прокурор запросил девять лет колонии для Яшина по делу о фейках об армии
Государственный обвинитель просит суд приговорить бывшего муниципального депутата Илью Яшина (признан в РФ иноагентом) к девяти годам колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию, сообщили «Ведомостям» в суде.
«В ходе прений сторон прокурор запросил для Яшина наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с запретом на 4 года вести деятельность в интернете», — сказали в суде.
Дело рассматривается по существу в Мещанскому суде Москвы.
Яшину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). Если суд сочтет вину оппозиционера доказанной, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Яшин был задержан в Москве 12 июля и на следующий день Басманный суд Москвы заключил его под стражу.
Речь в уголовном деле идет о распространении Яшиным ложной информации о случившемся в Буче в ходе эфира на YouTube-канале от 7 апреля.
Яшин вину не признал.
Минюст РФ 22 июля внес Яшина в реестр физических лиц - иностранных агентов.