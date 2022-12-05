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Общество

Прокурор запросил девять лет колонии для Яшина по делу о фейках об армии

Ведомости

Государственный обвинитель просит суд приговорить бывшего муниципального депутата Илью Яшина (признан в РФ иноагентом) к девяти годам колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию, сообщили «Ведомостям» в суде.

«В ходе прений сторон прокурор запросил для Яшина наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с запретом на 4 года вести деятельность в интернете», — сказали в суде.

Дело рассматривается по существу в Мещанскому суде Москвы.

Яшину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ). Если суд сочтет вину оппозиционера доказанной, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Яшин был задержан в Москве 12 июля и на следующий день Басманный суд Москвы заключил его под стражу.

Речь в уголовном деле идет о распространении Яшиным ложной информации о случившемся в Буче в ходе эфира на YouTube-канале от 7 апреля.

Яшин вину не признал.

Минюст РФ 22 июля внес Яшина в реестр физических лиц - иностранных агентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных