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Замдиректора авиакомпании Минобороны арестован по подозрению во взяточничестве

Ведомости

Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместител генерального директора по наземному обслуживанию ФГБУ «Государственная авиакомпания «223 летный отряд» Минобороны РФ Евгения Бутусова, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

Там также уточнили, что в СИЗО чиновник будет находиться до 5 февраля 2023 г.

В настоящий момент Бутусову обвинение не предъявлено.

«Бутусов был задержан по подозрению в получении взятки в размере 2 млн руб.», — пояснили в пресс-службе.

Как ранее сообщал ТАСС, Бутусов после задержания военными следователями отказался от дачи показаний и сотрудничества со следствием.

Основными задачами ФГБУ, как указано на его сайте, является обеспечение и выполнение перевозок по задачам президента, правительства и Министерства обороны России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных