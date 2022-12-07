Замдиректора авиакомпании Минобороны арестован по подозрению во взяточничестве
Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместител генерального директора по наземному обслуживанию ФГБУ «Государственная авиакомпания «223 летный отряд» Минобороны РФ Евгения Бутусова, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Там также уточнили, что в СИЗО чиновник будет находиться до 5 февраля 2023 г.
В настоящий момент Бутусову обвинение не предъявлено.
«Бутусов был задержан по подозрению в получении взятки в размере 2 млн руб.», — пояснили в пресс-службе.
Как ранее сообщал ТАСС, Бутусов после задержания военными следователями отказался от дачи показаний и сотрудничества со следствием.
Основными задачами ФГБУ, как указано на его сайте, является обеспечение и выполнение перевозок по задачам президента, правительства и Министерства обороны России.