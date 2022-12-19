Володин выступил против сбора биометрии россиян без их согласия
В законопроект о биометрии были внесены изменения, которые исключают «все неопределенности и двойные толкования». Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Сегодня различные коммерческие организации бесконтрольно собирают биометрию наших граждан. Зачастую данные утекают, затем — используются злоумышленниками. Это недопустимо. Широкий резонанс вызвал законопроект о биометрии. Но все обсуждают инициативу на момент ее внесения. <...> На сегодняшний день законопроект существенно изменен», — написал он.
В частности, если законопроект будет принят в текущем варианте, будет введен запрет на хранение геномной информации, на принудительный сбор биометрических данных и на их сбор у детей без согласия родителей. Помимо этого, перечень этих данных будет ограничен только голосом и лицом, гражданин сможет отказаться от сдачи биометрии и удалить через портал «Госуслуг» эту информацию.
«Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту. Следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных», — заключил Володин.
Первую версию законопроекта, регулирующего работу ГИС «Единая биометрическая система» (ЕБС), депутат Госдумы Антон Горелкин внес на рассмотрение нижней палаты парламента 12 октября. 24 ноября он был принят в первом чтении. В своем Telegram-канале Горелкин уточнил, что законопроект не предполагает введения обязательной сдачи биометрии. Второе чтение законопроекта состоится завтра, 20 декабря.
Также законопроект предусматривает возможность удаления записи в ЕБС и прекращение обработки биометрии по запросу субъекта (возможность отказа субъекта от сдачи биометрии уже предусмотрена поправками к закону «О персональных данных»). Удалять данные также будет возможно по «мотивированному запросу» от федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области безопасности, деятельности войск национальной гвардии и СВР.
ЕБС была создана в 2018 г. по инициативе Минкомсвязи (преемник – Минцифры) и Банка России. Ее оператором был назначен «Ростелеком». Сейчас сдавать биометрию – слепок лица и голоса – можно только лично в отделении банка или МФЦ. Сценарии использования системы первоначально были заточены под банковскую сферу и предусматривали возможность открытия банковского счета или оформления кредита.