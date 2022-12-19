Володин выступил против сбора биометрии россиян без их согласия

В частности, если законопроект будет принят в текущем варианте, будет введен запрет на хранение геномной информации, на принудительный сбор биометрических данных и на их сбор у детей без согласия родителей. Помимо этого, перечень этих данных будет ограничен только голосом и лицом, гражданин сможет отказаться от сдачи биометрии и удалить через портал «Госуслуг» эту информацию.