Глава СПЧ попросил Госдуму организовать слушания по законопроекту о биометрии
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев попросил провести в Госдуме слушания по законопроекту о единой биометрической системе, который 24 ноября был принят в первом чтении, сообщает пресс-служба СПЧ. Положения документа могут ущемлять конституционные права россиян, считают в совете.
Законопроект, который предусматривает создание единой биометрической системы персональных данных граждан, вызвал большой общественный резонанс на фоне сообщений об утечках персональных данных, отметили в СПЧ.
В своем экспертном заключении члены совета заявили, что в случае утечки биометрических данных негативные последствия оказываются «кратно выше». Дело в том, что люди не могут сменить отпечатки пальцев или голос, если эти данные были обнародованы. В случае с публикацией паспортных данных возможность поменять номера документов есть, пояснили в СПЧ.
Законопроект также предусматривает принудительный сбор биометрических персональных данных, что, как отмечается, «может привести к дискриминации тех граждан, которые откажутся от предоставления данных, например, в части трудовых прав».
Фадеев направил заключение СПЧ спикеру Госдумы Вячеславу Володину и попросил организовать проведение парламентских слушаний по законопроекту с привлечением представителей научных, экспертных, религиозных и общественных организаций.
Первую версию законопроекта, регулирующего работу ГИС «Единая биометрическая система» (ЕБС), депутат Госдумы Антон Горелкин внес на рассмотрение нижней палаты парламента 12 октября. 24 ноября он был принят в первом чтении. В своем Telegram-канале Горелкин уточнил, что законопроект не предполагает введения обязательной сдачи биометрии. В поправках ко второму чтению принцип добровольности прописан отдельным пунктом.
Также законопроект предусматривает возможность удаления записи в ЕБС и прекращение обработки биометрии по запросу субъекта (возможность отказа субъекта от сдачи биометрии уже предусмотрена поправками к закону «О персональных данных»). Удалять данные также будет возможно по «мотивированному запросу» от федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области безопасности, деятельности войск национальной гвардии и СВР.
ЕБС была создана в 2018 г. по инициативе Минкомсвязи (преемник – Минцифры) и Банка России. Ее оператором был назначен «Ростелеком». Сейчас сдавать биометрию – слепок лица и голоса – можно только лично в отделении банка или МФЦ. Сценарии использования системы первоначально были заточены под банковскую сферу и предусматривали возможность открытия банковского счета или оформления кредита.