Глава СПЧ попросил Госдуму организовать слушания по законопроекту о биометрии

В своем экспертном заключении члены совета заявили, что в случае утечки биометрических данных негативные последствия оказываются «кратно выше». Дело в том, что люди не могут сменить отпечатки пальцев или голос, если эти данные были обнародованы. В случае с публикацией паспортных данных возможность поменять номера документов есть, пояснили в СПЧ.