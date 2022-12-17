Газета
Политика

Глава СПЧ попросил Госдуму организовать слушания по законопроекту о биометрии

Ведомости

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев попросил провести в Госдуме слушания по законопроекту о единой биометрической системе, который 24 ноября был принят в первом чтении, сообщает пресс-служба СПЧ. Положения документа могут ущемлять конституционные права россиян, считают в совете.

Законопроект, который предусматривает создание единой биометрической системы персональных данных граждан, вызвал большой общественный резонанс на фоне сообщений об утечках персональных данных, отметили в СПЧ. 

В своем экспертном заключении члены совета заявили, что в случае утечки биометрических данных негативные последствия оказываются «кратно выше». Дело в том, что люди не могут сменить отпечатки пальцев или голос, если эти данные были обнародованы. В случае с публикацией паспортных данных возможность поменять номера документов есть, пояснили в СПЧ.

Законопроект также предусматривает принудительный сбор биометрических персональных данных, что, как отмечается, «может привести к дискриминации тех граждан, которые откажутся от предоставления данных, например, в части трудовых прав».

Ранее по теме: Минцифры предлагает ужесточить наказание за утечки биометрии и сведений об интимной жизни

Фадеев направил заключение СПЧ спикеру Госдумы Вячеславу Володину и попросил организовать проведение парламентских слушаний по законопроекту с привлечением представителей научных, экспертных, религиозных и общественных организаций.

Первую версию законопроекта, регулирующего работу ГИС «Единая биометрическая система» (ЕБС), депутат Госдумы Антон Горелкин внес на рассмотрение нижней палаты парламента 12 октября. 24 ноября он был принят в первом чтении. В своем Telegram-канале Горелкин уточнил, что законопроект не предполагает введения обязательной сдачи биометрии. В поправках ко второму чтению принцип добровольности прописан отдельным пунктом.

Также законопроект предусматривает возможность удаления записи в ЕБС и прекращение обработки биометрии по запросу субъекта (возможность отказа субъекта от сдачи биометрии уже предусмотрена поправками к закону «О персональных данных»). Удалять данные также будет возможно по «мотивированному запросу» от федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области безопасности, деятельности войск национальной гвардии и СВР.

ЕБС была создана в 2018 г. по инициативе Минкомсвязи (преемник – Минцифры) и Банка России. Ее оператором был назначен «Ростелеком». Сейчас сдавать биометрию – слепок лица и голоса – можно только лично в отделении банка или МФЦ. Сценарии использования системы первоначально были заточены под банковскую сферу и предусматривали возможность открытия банковского счета или оформления кредита.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных