Кабмин продлил сертификаты летной годности иностранных самолетов до конца 2023 года

По данным Росавиации, с сентября до конца года в оценке летной годности нуждались около 600 самолетов иностранного производства. Часть из самолетов сейчас проходит обслуживание или находится в ремонте. «Такие воздушные суда в последующем будут проинспектированы на их соответствие требованиям к летной годности», — сказано в сообщении.