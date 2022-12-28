Кабмин продлил сертификаты летной годности иностранных самолетов до конца 2023 года
Правительство России продлило до 31 декабря 2023 г. сроки действия сертификатов летной годности самолетов иностранного производства, которые используются российскими авиакомпаниями, передает ТАСС со ссылкой на документ.
Накануне, 27 декабря, Росавиация сообщила, что более 90% самолетов, которые раньше были зарегистрированы за границей, получили сертификаты летной годности. Эта мера была необходима для «обеспечения бесперебойного функционирования авиатранспортной отрасли», уточнили в ведомстве.
По данным Росавиации, с сентября до конца года в оценке летной годности нуждались около 600 самолетов иностранного производства. Часть из самолетов сейчас проходит обслуживание или находится в ремонте. «Такие воздушные суда в последующем будут проинспектированы на их соответствие требованиям к летной годности», — сказано в сообщении.
В конце февраля Евросоюз ввел санкции против России в ответ на спецоперацию на Украине. В частности, санкции предусматривают запрет на продажу самолетов, комплектующих и оборудования российским авиакомпаниям.
До 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России свои воздушные средства. В ответ правительство распорядилось возвращать их только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. В результате значительная часть самолетов осталась в России — на них выполняются перевозки внутри страны.