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90% самолетов иностранного производства получили сертификаты летной годности

Ведомости

Более 90% самолетов, которые раньше были зарегистрированы за границей, получили сертификаты летной годности, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Росавиация и ее территориальные управления завершили основной этап выдачи сертификатов летной годности на воздушные суда российских авиакомпаний, ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств. <...> Более 90% от общего количества воздушных судов, ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств, прошли инспекционную проверку и получили сертификаты летной годности», — сказано в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что эта мера была необходима для «обеспечения бесперебойного функционирования авиатранспортной отрасли». В ведомстве уточнили, что с сентября до конца года в оценке летной годности нуждались около 600 самолетов иностранного производства.

Часть из самолетов сейчас проходит обслуживание или находится в ремонте. «Такие воздушные суда в последующем будут проинспектированы на их соответствие требованиям к летной годности», — сказано в сообщении.

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В конце февраля Евросоюз ввел санкции против России в ответ на спецоперацию на Украине. В частности, санкции предусматривают запрет на продажу самолетов, комплектующих и оборудования российским авиакомпаниям.

До 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России свои воздушные средства. В ответ правительство распорядилось возвращать их только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. В результате значительная часть самолетов осталась в России — на них выполняются перевозки внутри страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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