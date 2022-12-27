90% самолетов иностранного производства получили сертификаты летной годности
Более 90% самолетов, которые раньше были зарегистрированы за границей, получили сертификаты летной годности, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Росавиация и ее территориальные управления завершили основной этап выдачи сертификатов летной годности на воздушные суда российских авиакомпаний, ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств. <...> Более 90% от общего количества воздушных судов, ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств, прошли инспекционную проверку и получили сертификаты летной годности», — сказано в сообщении.
В Росавиации подчеркнули, что эта мера была необходима для «обеспечения бесперебойного функционирования авиатранспортной отрасли». В ведомстве уточнили, что с сентября до конца года в оценке летной годности нуждались около 600 самолетов иностранного производства.
Часть из самолетов сейчас проходит обслуживание или находится в ремонте. «Такие воздушные суда в последующем будут проинспектированы на их соответствие требованиям к летной годности», — сказано в сообщении.
В конце февраля Евросоюз ввел санкции против России в ответ на спецоперацию на Украине. В частности, санкции предусматривают запрет на продажу самолетов, комплектующих и оборудования российским авиакомпаниям.
До 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России свои воздушные средства. В ответ правительство распорядилось возвращать их только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. В результате значительная часть самолетов осталась в России — на них выполняются перевозки внутри страны.